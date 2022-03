Un milieu d’accueil recherché pour des aînés de Blanc-Sablon

Le Centre intégré de la santé et des services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord est à la recherche de résidents intéressés à accueillir des personnes âgées vivant à Blanc-Sablon et composant avec une légère perte d’autonomie.

La priorité du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS est de maintenir les aînés dans leur milieu de vie. Lorsqu’il n’est plus possible pour eux de demeurer à la maison, d'autres types d’hébergement leur sont proposés, que l’on parle de Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD ou de ressources intermédiaires.

Les ressources de type familial font partie des options offertes sur le territoire de la Basse-Côte-Nord, qui ne compte aucune résidence privée destinée aux aînés. Dans le secteur de Blanc-Sablon, on cherche un milieu pour accueillir de deux à trois aînés , précise la directrice du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées pour le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord, Priscilla Malenfant.

« Il y a des personnes qui préfèrent, selon leur niveau d’autonomie, vivre dans un plus petit milieu à caractère vraiment familial. Les grandes résidences et ressources ne conviennent pas à tous. » — Une citation de Priscilla Malenfant, directrice du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées pour le CISSS de la Côte-Nord

Les personnes souhaitant soumettre leur candidature doivent être majeures et être en mesure d’offrir des services d’accompagnement et de soutien nécessaires à la condition des personnes âgées qu’elles accueilleront. Aucune formation n’est nécessaire, puisqu'un accompagnement sera dispensé par le réseau régional de la santé.

Il faut que les gens aient vraiment le désir de faire la différence dans la vie de ces personnes âgées et qu’ils soient prêts à consacrer du temps et de l’énergie dans ce projet-là , ajoute Mme Malenfant. Le milieu de vie proposé doit également en être un sécuritaire et chaleureux.

Avec les informations de Guillaume Hubermont