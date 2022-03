Le Gran Fondo se tient samedi au profit d’Opération Enfants Soleil

C'est le deuxième défi de vélo virtuel du genre qui vise à amasser de l'argent pour soutenir la santé des plus petits.

Chaque participant devra effectuer une collecte de fonds seul ou en équipe et parcourir plus de 292 kilomètres sur un vélo stationnaire.

L'argent va aider à réaliser la mission du Fonds sport et santé durables d’Opération Enfant Soleil.

Le Grand Fondo ça amasse aussi des fonds pour le Fonds sport et santé durable d'Opération Enfant Soleil et ces fonds-là ça vise promouvoir et à soutenir les saines habitudes de vie chez les enfants. On parle naturellement de sport d'activités physiques, mais aussi de seine alimentation et on parle même de mieux-être émotionnel et mental , explique la porte-parole d'Opération Enfant Soleil Camille Desrosiers-Gaudette.

En Abitibi-Témiscamingue, Opération Enfant Soleil verse aussi des sommes dans les centres hospitaliers pour aider à améliorer la santé et le bien-être des enfants de la région.

Quand on parle de l'Abitibi-Témiscamingue, l’an dernier 109 770 $ ont été versés à cinq hôpitaux. À ce jour, c’est près de 1,5 million de dollars qui ont été versés dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Et là on parle de différents projets à travers les années et ils ont déjà été nombreux. Mais encore une fois, il y a des projets de l’Abitibi-Témiscamingue qui seront soutenus par Opération enfant Soleil cette année , ajoute Camille Desrosiers-Gaudette.

L'an passé, 200 cyclistes ont pris part au premier événement du genre et ont amassé plus de 180 000 $.

Cette année, environ 380 participants prendront part à l'événement.