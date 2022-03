La Sûreté du Québec mène l’opération IMPACT sur les monts Valin

Des policiers seront présents dans les sentiers ainsi qu'aux croisements des chemins publics de 9 h à 19 h samedi.

Nous resterons plus tard en soirée si c’est nécessaire , indique le coordonnateur récréotouristique à la Sûreté du Québec, Carl Soucy.

Lors des interventions, les policiers garderont surtout un œil à la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue, les excès de vitesse et le non-respect de la signalisation.

Le nombre de contraventions émis durant la journée sera communiqué lundi par la SQ.

Accidents mortels en hausse

Ce sont 19 personnes qui ont perdu la vie dans des accidents de motoneiges au Québec depuis le début de la saison. Ce bilan dépasse celui de la saison précédente.