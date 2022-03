Omicron : le sous-variant BA.2 fait craindre une mini-vague dans l’est ontarien

Les experts indiquent toutefois que cette résurgence anticipée du virus ne mettra pas autant de pression sur le système de santé que le variant Omicron l'a fait en début de l'année.

Les données étudiées en Europe et dans l'ouest du Canada suggèrent que le sous-variant du virus BA.2, plus transmissible, est en voie de remplacer la souche Omicron d'origine dans ces régions et est susceptible de le faire également dans l'est de l'Ontario.

La modélisation de la table consultative scientifique sur la COVID-19 de l'Ontario, publiée jeudi, prédit également que davantage de personnes se retrouveront à l'hôpital et nécessiteront des soins intensifs dans les semaines à venir.

Mais le nombre d’hospitalisations ne devrait pas être aussi élevé que pendant le pic de la vague Omicron originale, soutient un expert.

Nous n'allons pas revenir à ces chiffres vraiment déchirants , a déclaré le Dr Doug Manuel, médecin et scientifique principal à l'Hôpital d'Ottawa.

Au cours de l'apogée de la dernière vague, plusieurs chirurgies ont dû être annulées en province en raison de la pression exercée par la COVID-19 sur le réseau de santé en Ontario.

Selon le Dr Manuel, si le sous-variant ne changera pas la donne comme l'a fait le variant Omicron. Il y aura tout de même une transmission accrue du virus, dit-il, d'autant plus que plusieurs mesures sanitaires sont levées et que des gens reviennent de voyages dans le cadre de la semaine de relâche.

Le Dr Doug Manuel, médecin et scientifique principal à l'Hôpital d'Ottawa. Photo : Gracieuseté : Doug Manuel

L’administration de la troisième dose du vaccin contre la COVID-19 stagne en Ontario et la fatigue liée au virus s’est installée, ajoute-t-il.

Si nous pouvions faire en sorte que plus de personnes reçoivent une troisième dose - ou une quatrième dose pour ceux éligibles- cela aurait pour effet de remettre la ceinture de sécurité pour nous tous. Nous pourrions ainsi avoir l’assurance que nous n’allons pas atteindre des niveaux gênant de cas et de transmission , croit le Dr Doug Manuel.

Des responsables de la santé appellent à la prudence

La rapidité avec laquelle le variant BA.2 gagne du terrain diffère d'une région à l’autre en l'Ontario.

À Toronto, par exemple, de 40 % 50 % des cas du virus sont identifiés comme étant un sous-variant BA.2, mais dans l'est de l'Ontario, c'est plus près de 5 % à 10 %, selon le Dr Gerald Evans, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université Queen's et membre de la table consultative scientifique sur la COVID-19 de l'Ontario.

Selon ce dernier, la province de l’Ontario et son médecin-hygiéniste en chef n'ont pas consulté la table scientifique avant de décider de lever les restrictions sanitaires. S'ils l'avaient fait, la table leur aurait conseillé d'attendre, soutient le Dr Gerald Evans.

Notre conseil aurait été de retarder ou au moins de repousser un peu certaines dates à cause des risques d’une montée en puissance de quelque chose comme le variant BA.2, par exemple , a déclaré le Dr Evans.

« Il y a des conséquences à dire que nous devons simplement nous débarrasser de toutes ces mesures et que la pandémie est terminée, car en réalité le virus et la maladie elle-même suivent leur propre trajectoire. Nous devons être prêts à réagir à tout grand changement qui se produit, comme l’arrivée du variant BA.2. » — Une citation de Dr Gerald Evans, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université Queen's.

Mais ce dernier admet qu'il devient de plus en plus difficile de convaincre les gens de respecter les mesures sanitaires actuelles, y compris la vaccination.

Tout le monde en a marre. J'en ai marre moi-même en tant que médecin spécialiste des maladies infectieuses , a-t-il lancé.

Avec les informations de Joanne Chianello, CBC.