Trois blessés lors de trois événements impliquant des armes

On fait aussi de l’information en format collation.

Le premier incident violent a été signalé vers 22h15 alors qu’un homme blessé avec un objet tranchant a été localisé dans un véhicule dans le stationnement de la place Versailles, dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. La victime a subi des blessures importantes et se trouve dans un état critique.

Peu après, des coups de feu ont été signalés dans un autre secteur de la ville, à Saint-Léonard, près des rues Jean-Talon et Candiac. Sur place, les policiers ont localisé un homme blessé par un projectile d’arme à feu. La victime était consciente à leur arrivée et a été conduite à l’hôpital pour traiter ses blessures dont on ignore la gravité pour le moment.

À Rivière-des-Prairies, au coin des boulevards Perras et Rodolphe-Forget, un troisième autre homme a été blessé après avoir été atteint par plusieurs coups de feu. Il a été transporté à l’hôpital où l'on craint pour sa vie.

Aucun suspect n’a été identifié dans aucune de ces affaires. Les enquêteurs du SPVM et des techniciens en identité judiciaire se sont déplacés aux différents endroits où les trois événements se sont déroulés pour en comprendre les circonstances. Aucun suspect n’a été identifié.

Selon le porte-parole du SPVM, il n'est pas possible d’établir un lien entre ces événements étant donné le court laps de temps au cours duquel ils se sont produits.