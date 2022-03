Toronto à l’heure des superhéros et des personnages imaginaires

Il s'agit du premier congrès en présentiel depuis l'imposition des restrictions sanitaires.

Shade Hansen, qui est venue déguisée en Cendrillon, est tellement excitée d’assister à son premier Comicon.

Dillon Tapper, l’un des plus jeunes participants, raconte que Wolverine est son superhéros favori, mais a décidé de porter le costume du vilain Carnage.

C’est tout ce que j’avais à la maison , raconte-t-il, ajoutant que c’est vraiment très chouette de participer à son premier Comicon.

Nathaniel Cadougan incarne le Joker. Photo : CBC / Carlos Osorio

Daniel Schwarze a mis un an à fabriquer son costume de Mandalorien, inspiré de la série La Guerre des étoiles. Il est vraiment heureux à l’idée d'enfin pouvoir le porter à ce rassemblement.

Les organisateurs pensent que les passionnés de la série d’animation japonaise des années 90 Sailor Moon seront comblés cette année, puisqu’une journée entière sera consacrée à l’émission pour souligner son 30e anniversaire.

Plusieurs activités sont au programme, dont une table ronde d’acteurs de la série, des rencontres avec les amateurs et une célébration de la musique.

Des concours de création de bandes dessinées, des séances de photo, des ateliers de bricolage et des tables rondes de célébrités, notamment, auront aussi lieu jusqu’à dimanche.

Anna et Pixie se sont déguisées en Honoka Kousaka et Nico Yazawa. Photo : CBC / Carlos Osorio

La programmation du congrès inclut cette année une nouveauté : des podcasts, dont ceux des séries Killed to Death et You Made Me Queer!.

C’est fantastique de sortir, de voir du monde et de prendre des photos avec les enfants , déclare Dave Cave.

Chaque fois que je porte mon costume de Batman, je m’amuse , ajoute-t-il.

Jonathan Garcia, alias Darth Vader de La Guerre des étoiles, abonde dans le même sens. Il considère que les deux dernières années ont été horribles , mais que c’est génial d’être de retour.

D'après les informations de CBC