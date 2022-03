La Société du chemin de fer de la Gaspésie chargera ses dernières pales d’éoliennes

Le transport de pales d'éoliennes par train cessera plus tôt que prévu pour la Société du chemin de fer de la Gaspésie (SCFG). L'entreprise LM Wind Power produira désormais des pales plus imposantes qui seront expédiées par bateau à partir de l'usine de Gaspé.

Ce changement devait initialement se produire à l'automne 2022, mais il a été devancé.

On savait que ça s’en venait, la transformation avec de plus grosses pales d’éoliennes, et qu’on ne pouvait plus être un joueur pour le transport, sauf qu’on reste convaincu que tout ça peut revenir un jour , espère le président de la Société de chemin de fer de la Gaspésie SCFG , Éric Dubé.

Celui qui est également maire de New Richmond et préfet de la Municipalité régionale de comté MRC de Bonaventure était en entrevue à l'émission Au coeur du monde vendredi.

« Il faut se rappeler qu'en 2014, on ne transportait même pas de pales d’éoliennes. » — Une citation de Éric Dubé, président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie

Aujourd'hui, on se compte chanceux d’avoir eu ce contrat parce qu’au début, c'était quelques convois par année, durant trois ans. Cinq ans plus tard, on est rendu avec plus que le double de volume transporté , rappelle-t-il.

Éric Dubé espère que le manufacturier LM Wind Power reprendra à moyen terme la production des pales plus petites, ce qui permettrait des expéditions par train (archives). Photo : Radio-Canada

M. Dubé révèle également que le transport de cette marchandise représentait 40 % des revenus de l'organisation, qui gère le rail détenu par le gouvernement provincial.

La Société du chemin de fer de la Gaspésie a connu une excellente année 2021 : plus de 4600 wagons ont été convoyés en 2021. Il s'agit d'une augmentation de 10 % par rapport à 2020.

La Société du chemin de fer de la Gaspésie opère à la gare autrefois utilisée par VIA Rail, à New Richmond. Photo : Radio-Canada

La Société de chemin de fer de la Gaspésie SCFG devra donc revoir ses prévisions budgétaires, à l'aube de la reprise des travaux de réfection prévus sur le rail gaspésien. La reconstruction du pont ferroviaire entre Caplan et Saint-Siméon doit en effet débuter cet été.

« On est actuellement en train de travailler avec d’autres partenaires pour ajouter du volume. On est toujours à l'affût d'opportunités. » — Une citation de Éric Dubé, président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie

Les autres clients de la Société du chemin de fer de la Gaspésie sont la cimenterie de Port-Daniel, qui transporte de la poudre de ciment, ainsi que l'industrie forestière, qui utilise le rail pour le bois d'œuvre et les copeaux.

Avec les informations de Catherine Poisson