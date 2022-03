La Bronze se libère avec son album Vis-Moi

Au fil de douze chansons electro-pop éclectiques, l’artiste dénonce diktats sociaux et racisme, raconte relations vouées à l’échec et séducteurs invétérés, et surtout, invite à la confiance en la vie et au lâcher-prise.

Si certains passages de l’album sont sombres, La Bronze se veut lumineuse, comme au début du vidéoclip de Vis-Moi où, après avoir confié avoir déjà eu des pensées suicidaires, elle lance un message d’espoir à ceux et celles vivant des moments difficiles.

Cette vie t’aime et te veut. Elle te prendra et te remettra dans la lumière , écrit-elle sobrement.

La Bronze, qui est aussi comédienne, se montre tout aussi vulnérable et authentique sur Quantum Parfait, un agencement d’une série d’enregistrements audio dans lesquels la musicienne livre ses états d’âme.

Collaborations

L’album, souvent dansant, fait aussi place à des collaborateurs et collaboratrices.

Sur Adieu, La Bronze s’allie à Sarahmée pour dénoncer les microagressions envers les personnes n’étant pas caucasiennes.

Sur Haram, un morceau aux sonorités hip-hop chanté majoritairement en arabe, La Bronze partage le micro avec le rappeur Mobydick, avec qui elle a fait une tournée au Maroc.

Par communiqué, elle explique que la chanson, dont le titre signifie ce qui est interdit , appelle à se défaire des chaînes qu’impose le milieu social pour se connecter à sa véritable essence et oser être pleinement soi-même .

Finalement, le son des synthétiseurs se mêle aux voix de La Bronze et de Gabrielle Shonk sur Eaux, une ode aux remous de la vie.

L’album a été réalisé par Homy Studio, avec la collaboration de Yannick Rastogi et de Sébastien Blais-Montpetit pour Briller, de Robert Robert pour Monument érigé, de Sean Fischer pour Eaux et de Clément Langlois-Légaré et d’Adel Kazi pour Adieu.

Le lancement officiel aura lieu 14 avril au National à Montréal. Les billets sont disponible sur le site de la salle de spectacle  (Nouvelle fenêtre) .

La Bronze avait déjà fait paraître deux albums, La Bronze (2014) et Les corps infinis (2017).