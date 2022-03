Un avion militaire américain s’écrase dans l’Arctique norvégien

Un avion militaire américain avec quatre personnes à bord s'est écrasé dans le nord de la Norvège, ont annoncé vendredi la police locale et les centres conjoints de coordination de sauvetage du nord du pays. Le mauvais temps pourrait être en cause.

L'avion MV-22B Osprey, appartenant au Corps des marines des États-Unis, participait à un exercice de l'OTAN appelé Cold Response lorsqu'il a été porté disparu à 18 h 26 heure locale (17 h 26 TU), ont indiqué les autorités, précisant que l'appareil se trouvait au sud de Bodø lorsqu'il s'est évanoui des radars.

Un hélicoptère de sauvetage et un avion militaire norvégien Orion fouillant la zone ont repéré l'épave dans la vallée de Gråtådalen environ trois heures après avoir reçu un signal d'urgence.

Nous avons découvert un avion qui s'était écrasé , a déclaré à Reuters le chef d'état-major de la police de Nordland, Bent Eilertsen, précisant n'avoir vu aucun signe de vie . On nous a dit que c'était un avion américain avec quatre Américains à bord , a-t-il simplement ajouté.

En raison du mauvais temps, l'avion de sauvetage n'a pas pu atterrir. La police et les services de secours tentent d'atteindre le site par voie terrestre, mais on ne sait pas combien de temps prendra une telle opération. Il fait noir, les conditions météorologiques sont mauvaises et il y a un risque d'avalanche , a déclaré le chef Eilertsen.

Un exercice pour aider la Norvège

L'armée américaine a confirmé qu'un incident impliquant un avion Osprey du Corps des marines s'était produit alors qu'il effectuait un entraînement en Norvège dans le cadre de l'exercice Cold Response .

La cause de l'incident fait l'objet d'une enquête , a indiqué un porte-parole, Jim Stenger, ajoutant que des détails supplémentaires seront fournis dès qu'ils seront disponibles .

L'exercice Cold Response vise à tester la capacité de la Norvège à recevoir des renforts extérieurs en cas d'agression par un pays tiers, en vertu de l'article 5 de la Charte de l'OTAN qui oblige ses membres à venir au secours d'un des leurs. Il implique 200 avions et une cinquantaine de navires.