L’avenir du projet des Serres urbaines Notre-Dame se jouera le 10 avril

Cette semaine, partisans et opposants du projet prévu dans le secteur du Vieux-Gatineau se sont présentés devant le conseil municipal pour faire valoir leurs arguments.

Vendredi, les membres des Serres urbaines Notre-Dame (SUN) ont de nouveau voulu réitérer l'importance de ce projet socioéconomique pour la revitalisation du quartier du Vieux-Gatineau en conviant les citoyens, les médias et les partenaires intéressés à en savoir plus.

Pour Lyne Bouchard, présidente de l’organisation à but non lucratif qui dit viser l'amélioration des conditions sociales, environnementales et économiques du Vieux-Gatineau par l'agriculture urbaine, ce projet représente dix années de travail et une occasion de dynamiser le quartier.

Pauline Bouchard, directrice de l'Association des gens d’affaires et professionnels du Vieux Gatineau, Lyne Bouchard, présidente des SUN et Ignacio Zarate, administrateur des SUN Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Je comprends très bien les inquiétudes des citoyens, vivant moi-même à une rue à l’est de l’usine [Résolu] , a-t-elle fait valoir en entrevue. Au-delà des changements du paysage et des craintes concernant le bruit et les odeurs, Mme Bouchard met de l'avant le caractère social du projet.

C'est un projet de revitalisation d’un secteur qui a été, selon moi, abandonné par la Ville de Gatineau , a-t-elle commencé. Le développement commercial [du secteur] est tout en lien avec l'agroalimentaire.

« Si les serres urbaines ne peuvent pas bâtir l’édifice au 20, rue Main, il n’y aura pas de quartier boutique non plus sur la rue Notre-Dame. Toute cette stratégie-là tombe à l’eau. » — Une citation de Lyne Bouchard, présidente des serres urbaines Notre-Dame

Si l'issue du vote est négative, on abandonne le projet , a laissé tomber Mme Bouchard. Les fonds qui ont été disponibles pour un organisme comme nous, en prédémarrage, c’est complètement épuisé , a-t-elle précisé. Il faut un oui pour passer à la prochaine étape de financement, selon cette dernière.

La directrice générale de l'Association des gens d'affaires et professionnels du Vieux-Gatineau, Pauline Bouchard a souligné qu'un « non » aurait un impact considérable sur le secteur. Ça va être un enjeu pour le marché public et pour le café boutique , a-t-elle mentionné. Ces deux projets doivent être ajoutés au nouveau bâtiment.

C’est une synergie entre les différents plateaux de travail , a poursuivi Pauline Bouchard. On crée des emplois non seulement au complexe hydroponique, on va aussi créer des emplois au marché et au café boutique.

Le projet reçoit l’appui du conseiller municipal du district du Lac-Beauchamp, Daniel Girouard.

Ces gens-là ont travaillé fort depuis 10 ans pour tenter d’avoir un projet. Il ne faut pas oublier que, chaque fois qu’il y a un projet, il y a toujours une bonne intention. On parle de revitalisation. [...] Il ne faut pas oublier que cette proposition-là, c’est 30 emplois, c’est des gens du secteur, des emplois dont on a besoin , a-t-il expliqué lors de la réunion du conseil.

Aux citoyens de faire leurs devoirs

Lors de la réunion du conseil municipal, mardi, la mairesse de Gatineau, France Bélisle, a invité les citoyens à bien faire leur devoir en prévision du référendum et à se renseigner.

Le conseil municipal avant nous avait déjà pris des orientations et fait des investissements qui étaient très importants dans ce district. Ce projet s’arrime aussi dans toute une vision et des investissements de revitalisation d’un quartier qui a été oublié au cours des dernières années et qui présente un potentiel immense , a-t-elle ajouté.

Les Serres Notre-Dame seront construites dans ce stationnement, près de l'usine Résolu. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Mais pour des citoyens venus devant le conseil municipal, le problème vient aussi du manque d’accès à ces informations. Les citoyens ont fait leur devoir. On s’est informés , a assuré Michel Massé. J’aimerais vous faire mention que l’information est dure à obtenir [...] Nos préoccupations viennent des rencontres et des correspondances qu’on a eues avec le promoteur.

Pascale Brière, également opposée au projet, estime que ces derniers mois, c’est surtout le point de vue du promoteur qui a été entendu, mais pas celui des citoyens .

« Qu’est-ce qu’il y a de communautaire dans ce projet-là, maintenant? » — Une citation de Pascale Brière, résidente du secteur

Selon elle, ce projet, présenté comme un élément de revitalisation, est loin de celui présenté au départ. On n’est plus à la même place, on parle d’un bâtiment industriel [...] dans un quartier résidentiel historique , a-t-elle expliqué.

Qu’est-ce que ça implique : l’élevage de poissons, des salles de transformation, de l’aquaculture et la mise en marché des aliments, tout ça sur un ancien stationnement de l’usine Résolu situé en zone résidentielle. [....] Il n’y a pas de problème avec le projet. Mais le choix du site, on se demande comment ça a été fait , s’est-elle questionnée.

Une centaine de résidents pourront se prévaloir de leur droit de vote lors de ce référendum.

Avec les informations de Christian Milette et de Benjamin Vachet