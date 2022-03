La mairesse de Montréal réclame de nouveau une place à la table décisionnelle du Réseau express métropolitain (REM) de l'Est, car la Ville a un lien direct avec la population et possède une expertise en aménagement, affirme-t-elle.

Je respecte leur expertise de transport, j’apprécierais qu’on respecte non seulement ma posture de mairesse en lien avec la population, mais aussi l’expertise de la Ville en aménagement , fait valoir Valérie Plante.

Pourtant, Montréal a été consultée à de nombreuses reprises, souligne Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction de Caisse de dépôt et placement du Québec CDPQ Infra, le maître d'œuvre du projet du Réseau express métropolitain REM .

Cela n'est pas suffisant aux yeux de Mme Plante, qui estime que la mairesse ne peut pas donner les clés de la Ville à CDPQ Infra .

On parle d’un projet qui traverse le centre-ville, des quartiers patrimoniaux, qui passe à travers des quartiers densément peuplés, c’est normal que la Ville de Montréal soit partie prenante. On ne peut pas être des spectateurs passifs , soutient-elle en entrevue avec Patrice Roy.

Tout le monde le dit, le comité d’experts dit que la Ville de Montréal doit être sur le comité décisionnel, la population, les experts, le gouvernement du Québec. Le seul qui ne le dit pas, c’est la CDPQ Infra , déplore-t-elle.

« On ne peut pas faire comme si ça se passait dans un champ de patates. Ça se passe sur le territoire de la Ville de Montréal avec des quartiers, et le contact avec les citoyens, c’est nous qui l'avons. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

D'autant plus que c'est la Ville de Montréal qui devra non seulement payer, mais se charger des travaux d'entretien du métro léger automatisé et électrique, souligne Mme Plante. Raison de plus pour que Caisse de dépôt et placement du Québec CDPQ Infra et Montréal se comportent comme des alliés , ajoute-t-elle.

Terrain d'entente

Cet esprit de coopération entre la mairie et les ordres gouvernementaux a d'ailleurs porté ses fruits, fait remarquer Mme Plante, en donnant comme exemple l'annonce du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, officialisée par une enveloppe de 6,4 milliards $ de Québec et d'Ottawa.

Ça démontre de manière très réelle ce que ça donne quand tout le monde est autour de la table et qu’on avance dans la même direction , dit-elle. Par exemple, cette concertation a permis de planifier deux édicules de métro, de part et d'autre de l'autoroute 25, à la future station terminale de la ligne bleue dans le quartier d'Anjou.

Québec, Ottawa et Montréal annoncent un budget de 6,4 milliards $ consacré au prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, qui comprendra d'ici 2029 cinq nouveaux arrêts entre l'actuelle station Saint-Michel et Anjou. Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Mme Plante reconnaît l'expertise de Caisse de dépôt et placement du Québec CDPQ Infra sur le plan de la planification et la gestion de projet en transport, mais rappelle que la Ville a un lien de proximité avec les citoyens et que les gens s’attendent de la mairesse de Montréal que ce soit le meilleur projet .

Malgré le vibrant plaidoyer de Mme Plante, une seule instance a le pouvoir d'ajouter une place à la table de décision du REM, le gouvernement du Québec.