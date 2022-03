Négociations en cours entre le port de Baie-Comeau et un grand port européen

Selon le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, des négociations sont en cours pour développer une relation d’affaires privilégiée entre le port de sa ville et un grand port européen. Il estime que Baie-Comeau et même l'ensemble du Québec profiteraient d'un tel corridor pour l'échange de matières premières comme le blé.

Le maire, Yves Montigny, ne veut pas identifier ce port européen ni donner de détails précis sur ce projet, mais il indique qu'il a demandé l'appui du gouvernement du Québec pour l'aider à établir une telle relation d'affaires.

On veut être soutenu par le gouvernement du Québec pour être capable de connecter le port de Baie-Comeau avec un grand port européen [et], surtout dans le contexte actuel, d'augmenter les relations entre l'Amérique et l'Europe, notamment pour les intrants et les extrants de matières premières dans le domaine du vrac, notamment , explique Yves Montigny.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, a rencontré des fonctionnaires à Québec au sujet de la création potentielle d'un corridor pour l'échange de matières premières entre Baie-Comeau et l'Europe (archives). Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Le maire dit avoir récemment parlé de ce projet lors d’une rencontre d’une heure avec des fonctionnaires et des membres du cabinet du ministre des Finances dans le cadre des consultations prébudgétaires.

La rencontre a eu lieu avant le début de la guerre en Ukraine et il juge que ce conflit rend ce projet entre Baie-Comeau et l'Europe encore plus pertinent.

D'après les informations de Denis Leduc