Une saison des sucres marquée par la réouverture des salles à manger

Le propriétaire de l’Érablière Érabilis Jean-François Laplante est heureux d'offrir aux visiteurs ses repas de cabane à sucre en personne.

Les clients se multiplient dans les érablières de l'Estrie. Photo : Radio-Canada / René-Charles Quirion

Le public le lui rend bien, et la clientèle est au rendez-vous. Pour bien servir tout le monde et pallier un manque de main-d'œuvre, l'acériculteur de Sherbrooke multiplie les tâches depuis près d’un mois.

Je place les gens. Je fais le comptoir en même temps. C'est difficile cette année de ce côté-là, on se surmène. Je travaille à peu près entre 14 et 16 h par jour depuis trois semaines, un mois , raconte-t-il.

Au Chalet des érables de Cookshire-Eaton, le retour de la saison des sucres était aussi très attendu. Ce printemps semble déjà prometteur.

Edgard Gonzalez et Joannie Paquette sont propriétaires du Chalet des érables. Photo : Radio-Canada / René-Charles Quirion

Dame nature est gentille avec nous ces temps-ci , souligne Joannie Paquette, la copropriétaire de l’érablière.

« Cette semaine, c'est la folie avec les redoux qu'on a eus. On a des coulées records. » — Une citation de Joannie Paquette, copropriétaire du Chalet des érables

Comme elle a acquis l’érablière en 2020, c’est la première fois qu’elle peut accueillir des clients en salle à manger.

C'était attendu. On n'y croyait pas. On s'est ajusté pour rouvrir la salle à manger. Cette année, on a une belle saison hybride. On fait des boîtes-repas et on accueille sur place en salle à manger.

Les visiteurs sont attendus par centaines cette fin de semaine dans les érablières estriennes. Les places s’envolent rapidement pour les prochaines semaines.

Avec les informations de René-Charles Quirion