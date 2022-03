Lock-out potentiel au CP : le secteur industriel de la Saskatchewan se dit préoccupé

Selon la présidente de l’Association minière de la Saskatchewan (SMA), Pamela Schwann, ce lock-out pourrait avoir des répercussions sur l’industrie de la potasse.

La Saskatchewan est l’un des plus gros producteurs de potasse au monde et doit répondre à la demande grandissante de cette commodité à l’échelle mondiale, surtout depuis l’invasion russe en Ukraine.

Pamela Schwann affirme que le Canadien Pacifique joue un rôle important dans la production de la potasse, car c’est par train qu’arrive le matériel nécessaire à l'exploitation des mines. Une fois extrait, le transport se fait de nouveau en train.

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) décrit la menace du lock-out au Canadien Pacifique comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des entreprises , car elles se remettent à peine de l’impact économique engendré par la pandémie.

« Les entreprises vont devoir attendre encore plus longtemps pour les produits dont elles ont besoin. Elles vont devoir attendre encore plus longtemps pour livrer leurs produits sur les différents marchés. Ça va coûter plus cher. »