Saguenay veut rallumer la torchère de l’ancien site d’enfouissement de Laterrière

On fait aussi de l’information en format collation.

C’est dans ce secteur que devait être implanté le projet de bioparc caressé par l'ex-mairesse Josée Néron et mort dans l’œuf avant l’élection de novembre dernier. Ce projet a fait l’objet de moult débats entre les membres du conseil municipal de Saguenay et a aussi soulevé l’ire d’un groupe de citoyens de Laterrière habitant à proximité du terrain et qui craignaient de nombreux inconvénients en lien avec l’implantation d’un complexe de biométhanisation agricole.

Lors d’une récente assemblée de la Commission du développement durable et de l’environnement de Saguenay, une résolution a été adoptée visant à demander au gouvernement une subvention pour rallumer la torchère, éteinte il y a de nombreuses années en raison du retrait de programmes d’aide gouvernementaux.

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a toutefois relancé son programme de crédits en 2021. Dans cet esprit, la Commission du développement durable et de l'environnement, de même que le comité exécutif de Saguenay, ont tous deux résolu de soumettre une demande d’aide. La rencontre du comité exécutif a eu lieu le 9 mars et le procès-verbal a été publié vendredi.

Si la Ville obtient l’aval de Québec, les équipements de destruction thermique déjà présents seraient remis en service.

Potentiel gazier

Diverses études ont été réalisées au cours des dernières années concernant le potentiel gazier de l’ancien site d’enfouissement sanitaire de Laterrière. L’ex-mairesse Néron voyait d’ailleurs en l’implantation d’un bioparc, un projet auquel divers partenaires, dont Promotion Saguenay, souhaitaient s’associer, l’opportunité de financer des infrastructures permettant de capter le méthane qui s’échappe du site et de le faire cheminer dans le réseau de gaz naturel existant. Des redevances auraient été obtenues par Québec pour la récupération des gaz et la Ville aurait aussi reçu des sommes provenant des fournisseurs de gaz naturel.

Devant le tollé et la division qu’il a suscités, le projet n’a pas vu le jour. La nouvelle mairesse Julie Dufour a d’ailleurs inclus cet élément dans son programme électoral et s’était assurée de l’appui du comité de citoyens de Laterrière, vivement opposé au projet. Julie Dufour avait fait de la remise en service de la torchère l’une de ses priorités.

Modification réglementaire

Une modification règlementaire a été apportée au Règlement relatif aux projets de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits compensatoires dans le cadre de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Cette modification peut rendre admissible l’ancien site d’enfouissement sanitaire de Laterrière aux crédits compensatoires du système de plafonnement et d’échange de droits d’émission (SPEDE) québécois , peut-on lire dans le procès-verbal de l’assemblée du comité exécutif du 9 mars.

L’inscription de l’ancien site d’enfouissement sanitaire de Laterrière au registre des projets de crédits compensatoires permettrait de générer des revenus pour la Ville de Saguenay, détaille la résolution.

La Ville procède à l’analyse des divers modèles d’affaires pour la remise en état et l’opération de la torchère.

Il n’a pas été possible d’en discuter avec le président de la Commission du développement durable et de l'environnement, le conseiller Jimmy Bouchard. Lors d’une récente rencontre, il avait cependant dit avoir bon espoir de recevoir une réponse positive du gouvernement du Québec.