Deux journées de grève des étudiants de l’UQAC pour la gratuité scolaire et le climat

C’est à l’issue d’un vote tenu lors d’une assemblée générale spéciale, le 15 mars dernier, que les membres présents ont opté pour ces deux actions.

Nous invitons tous les étudiants de l’université à ne pas se rendre à leurs cours le 22 mars et à participer aux manifestations, pour envoyer un signal fort au gouvernement selon lequel l’éducation ne doit pas être marchandisée , a fait savoir, par communiqué, Aymeric Ferron, coordonnateur aux affaires locales et environnementales du MAGE-UQAC.

Cette grève survient 10 ans après le Printemps érable au Québec, où les étudiants avaient réussi à faire reculer le gouvernement sur la hausse prévue des frais de scolarité. Elle s’inscrit dans un mouvement provincial.

Une marche dans les rues de Chicoutimi aura lieu entre 11 h et 12 h.

Du côté de l’Université du Québec à Chicoutimi UQAC , il a été précisé que les cours auront quand même lieu. Toutes les activités prévues au calendrier auront lieu, mais on reconnaît aussi le droit des étudiants d'accéder à leurs cours, mais aussi de manifester. On va respecter les activités de mobilisation prévues tant que l'intégrité des lieux et la sécurité des personnes sont respectées , a indiqué Marie-Karlynn Laflamme, directrice du Service des communications et des relations publiques.

Le MAGE-UQAC affirme avoir demandé la levée des cours pour les deux journées.

Pour ce qui est de la grève du 1er avril en faveur de la lutte aux changements climatiques, une marche sera aussi organisée entre 13 h et 16 h. Les rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) démontrent avec gravité l’importance d’agir très rapidement pour lutter contre les changements climatiques qui nous mèneront à un désastre humain, si les gouvernements ne réagissent pas immédiatement , a poursuivi Aymeric Ferron.

Le MAGE-UQAC représente les quelque 6000 étudiants de l’UQAC, de tous les cycles.