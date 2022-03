Une voie de transport en commun ajoutée en attendant le tunnel George-Massey

Une voie de transport en commun sera ajoutée pour faciliter le déplacement des citoyens entre Richmond et Delta le temps d’exécuter les travaux nécessaires à la construction du nouveau tunnel George-Massey, prévu pour 2030.

Une voie réservée aux autobus partira de la route Richmond jusqu’à l’autoroute 99 Sud, explique le ministre des Transports, Rob Fleming, lors d’un point de presse.

Lorsque cette voie sera terminée, elle permettra un transport plus rapide de la station Bridgeport sur la Canada Line jusqu’à l’autoroute 99 , dit-il.

Une décision qui est applaudie par le maire de Richmond, Malcolm Brodie, qui, avec le conseil municipal, soutient l'aménagement d'un nouveau tunnel et les initiatives du gouvernement afin de décongestionner l'un des pires goulots d'étranglement de la région.

Une grande part de la solution pour le désengorgement, c’est justement de sortir les gens de leur véhicule et d’avoir des autobus fiables, sécuritaires et efficaces pour leur permettre de se déplacer plus facilement , souligne-t-il.

Selon le gouvernement, le processus d’évaluation environnemental concernant le nouveau tunnel George-Massey, qui comportera huit voies, est en cours et la première consultation publique est prévue au printemps.

En février, Victoria avait accordé neuf contrats, totalisant 56,7 millions de dollars, pour financer les services d’experts dans les domaines de l’ingénierie et de la technique nécessaire au remplacement du tunnel George-Massey.

Notre programme va au-delà du simple remplacement du tunnel George-Massey, construit en 1959. Il s’agit d’une série d’améliorations stratégiques tout au long du corridor , a indiqué vendredi le ministre Fleming.

Au début du mois, le gouvernement provincial a également annoncé la construction du projet de l'échangeur Steveston qui a pour but d’améliorer la liaison entre Richmond et Delta pour les usagers de la route le temps que la construction du nouveau tunnel soit complétée.

Selon le ministère des Transports, la construction de l’échangeur devrait commencer un peu plus tard cette année et être terminée en 2025.

Avec des informations de Jacques Dufresne