Des résidents de Windsor ont hâte de faire des courses aux États-Unis

L’abandon des tests aux frontières à partir du 1er avril permettra aux Canadiens de retourner faire des emplettes plus facilement aux États-Unis. Certains résidents affirment que les commerces américains offrent des produits variés et moins chers qu’au Canada.

Les États-Unis nous offrent plus de choix et plus de rabais , explique William Mugenzi, résident de Windsor.

Lorsqu'il voyage aux États-Unis, M. Mugenzi a la possibilité de comparer les prix dans de nombreux magasins.

Pour Dorine Cheumeleu, l'intérêt de faire ses achats au Michigan remonte à 2006, lorsqu’elle est arrivée au Canada en provenance d'Europe.

Elle se rendait souvent au Michigan à la recherche des articles de marque européenne notamment Gucci et Vuitton, qu’elle ne trouve pas à Windsor.

Les produits qui m'intéressent sont les vêtements, les sacs à main, les souliers , dit-elle.

C’est plus avantageux de traverser si on veut s'offrir ces marques , explique Mme Cheumeleu.

William Mugenzi est un amateur de sport, notamment de squash. Il ne trouve aucune boutique spécialisée à Windsor pour son équipement.

Il doit se rendre soit à London, soit à Toronto, ou en commander en ligne.

À Détroit, on peut en trouver facilement , dit-il.

Prudence toujours de mise

Selon M. Mugenzi, les conditions de voyages aux États-Unis vont s'améliorer, mais il doit rester vigilant.

Je ne dirais pas non plus qu’on va y aller sans hésitation. On doit aussi prendre des précautions parce que la pandémie est toujours là , rappelle-t-il.

Selon Dorine Cheumeleu est du même avis. Les voyages ne vont pas se dérouler comme avant.

Il y aura encore un temps d'adaptation avant de retrouver la vie normale d’avant la pandémie.

Ça va être différent. Ça fait deux ans qu’on n’a pas traversé. On a hâte de voir ce qui va se passer, même pour nos amis américains , pense-t-elle.

Envie de changement

Au-delà du magasinage, le besoin de retrouver la liberté de sortir, le désir de visiter la famille et de changer d'environnement sont entre autres les raisons qui poussent William Mugenzi à traverser la frontière.

J’ai hâte de revoir les gens. Je suis très content qu’il y ait cette liberté de pouvoir passer par la frontière , lance-t-il.

Dorine Cheumeleu est consciente que l'inflation observée au Canada touche aussi les États-Unis.

Pour elle, il faut réfléchir trois fois avant de décider d’aller magasiner de l’autre côté de la frontière.

Selon Mme Cheumeleu, la seule bonne affaire présentement est le carburant.

Le prix du carburant est généralement moins d'un dollar américain, ce qui est toujours plus avantageux que de le prendre sur place , affirme-t-elle.

L'inflation qui sévit actuellement fait aussi réfléchir William Mugenzi, mais selon lui, la liberté a un prix.

Deux ans sans sortir, sans prendre de vacances, sans voyager , s'exclame-t-il.

On va le faire, mais peut-être pas de la même façon qu'avant, on va quand même essayer de reprendre la vie normale , assure-t-il .

David Soberman, professeur de marketing à l'école d'administration à l'Université de Toronto, pense que les centres commerciaux du côté américain doivent faire un travail de publicité pour reconquérir les consommateurs canadiens.

Selon M. Soberman, les gens ayant pris l'habitude de ne plus traverser la frontière, il va falloir les convaincre à nouveau, explique-t-il.