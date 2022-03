COVID-19 : le CISSS des Îles appelle à la prudence face à une flambée de cas

Une recrudescence importante de nouvelles infections liées à la COVID-19 est observée aux Îles-de-la-Madeleine et l'archipel est maintenant l'une des trois régions les plus touchées par le coronavirus au Québec.

La population des Îles subit actuellement les effets de la cinquième vague de COVID-19 qui a secoué la province cet hiver.

Dans les autres régions, une bonne partie de la population est immunisée puisqu'ils ont eu des cas depuis le début de la première vague, tandis qu’ici, le milieu était complètement vierge. Il n’y avait à peu près pas de COVID-19. On a eu une trentaine de cas, au total, dans toutes les autres vagues et, maintenant, on se ramasse avec une vraie éclosion de cas en communauté , explique la coordonnatrice en prévention et contrôle des infections du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Îles, Karina Miousse.

« Pour nous, c’est impressionnant parce que c’est la première fois qu'on a autant de cas. » — Une citation de Karina Miousse, coordonnatrice en prévention et contrôle des infections, CISSS des Îles

En date du 17 mars, le taux de cas actifs était de 942,5 par 100 000 habitants sur le territoire selon le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS des Îles

Il y a vraiment beaucoup de transmission communautaire présentement et, malheureusement, ça dépasse les murs. Bien qu’on n’a pas vraiment d’hospitalisation à l'hôpital et dans les centres affiliés, que ce soit les résidences intermédiaires ou les résidences pour personnes âgées, il y a plusieurs secteurs qui sont touchés , soutient Mme Miousse.

Le virus se répand dans la communauté des Îles-de-la-Madeleine (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS des Îles, plus d'une trentaine d'employés, provenant de tous milieux confondus, sont d'ailleurs en retrait en raison de la maladie.

Une cinquantaine de tests de dépistage sont effectués chaque jour auprès des employés du système de santé et de ceux qui sont en contact avec ces derniers.

Selon Karina Miousse, la plupart des secteurs sont au bord du bris de service .

« On pourrait avoir besoin d’aller au délestage et de cesser temporairement l’activité de certains secteurs qui sont moins prioritaires pour pouvoir offrir les soins essentiels. » — Une citation de Karina Miousse

Jusqu'à ce que la situation se stabilise, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS des Îles demande à la population de demeurer prudente, de porter le masque et d'éviter de se rendre à l'urgence avec un résultat positif à la COVID-19, à moins de symptômes graves.

Situation sous contrôle pour le moment

Mme Miousse indique que la situation est sous contrôle dans plusieurs milieux, mais qu'elle pourrait s'aggraver en raison du retour de la semaine de relâche et de la Mi-Carême.

Ça nous fait peur parce qu’on se demande si les gens se contaminent tous en même temps, qu’est-ce qu’on va faire pour maintenir le système debout? , explique la coordonnatrice.

De plus, elle mentionne que, jusqu'à maintenant, l'entrée du virus dans les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD a bien été maîtrisée, malgré l'apparition de quelques cas ici et là.

Vendredi, 2 résidents sur un total de 65 ont obtenus un résultat positif à la COVID-19 au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Plaisance des Îles-de-la-Madeleine.

Je ne vous cacherai pas que, cette fois-ci, ce qui est plus difficile, c’est qu’il y a beaucoup de gens qui sont asymptomatiques et qui continuent à vaquer à leurs occupations, que ce soit des proches aidants ou des visiteurs, et qui peuvent contaminer les personnes âgées sans savoir qu'ils sont atteints de la COVID-19 , illustre Mme Miousse.

Le CHSLD Plaisance est touché par la COVID-19 (archives). Photo : Louis Fournier

Karina Miousse juge, par ailleurs, que le plan déconfinement prévu par le gouvernement est rapide .

On aurait préféré que les mesures sanitaires restent un petit peu plus longtemps pour qu’on ait le temps de recouvrer notre système de santé avant le déconfinement. Mais, malheureusement, ces mesures-là sont provinciales et on doit aller avec le rythme du reste de la population , affirme-t-elle.

Mme Miousse souligne, comme aspect positif, que le taux de vaccination qui est particulièrement élevé aux Îles-de-la-Madeleine, aide grandement à limiter le nombre d'hospitalisations.