Des scénarios de Québec pour protéger le caribou jugés inadmissibles

Les deux scénarios encore hypothétiques proposés par le gouvernement Legault seront présentés lors d’une tournée ce printemps par la Commission indépendante.

La Commission a jusqu'à la fin de l'année pour se prononcer sur l'option qu’elle juge la plus souhaitable.

Cet exercice vise à élaborer la Stratégie de protection de l'habitat du caribou du Québec.

Le premier scénario proposerait d'accroître la superficie en restauration de la zone d'habitat. Ce scénario aurait une incidence sur les activités forestières actuelles et pourrait menacer un peu plus de 800 emplois à l'échelle du Québec.

Le second scénario comporterait une plus petite zone en restauration de l'habitat du caribou et n'aurait aucun impact additionnel sur les activités forestières. Il ne menacerait donc pas d'emplois.