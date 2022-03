Les parents sans garderie ont rendez-vous devant l’Assemblée nationale

Déferlement de poussettes à prévoir, samedi matin, devant l’Assemblée nationale. À l’appel de l’organisme Ma place au travail qui milite pour eux, les jeunes parents sans garderie sont invités à se rassembler pour demander plus de ressources et de moyens au gouvernement.

Il faut une aide d’urgence pour permettre aux familles de survivre alors que les conditions de vie sont devenues précaires et que l’inflation a atteint un niveau sans précédent , réclame Myriam Lapointe-Gagnon, l’instigatrice et présidente de Ma place au travail.

Il y a eu une aide d’urgence pour les entreprises pendant la pandémie, pourquoi n’y en aurait-il pas pour les familles? s’interroge Évelyne Plante, co-porte-parole.

Beaucoup de monde est attendu devant le parlement. Des autocars en partance de toute la province ont été réservés. Sur la page Facebook de l’événement, plus de 200 personnes ont indiqué qu'elles s'y rendront, plus de 500 autres se disent intéressées par le rassemblement.

En plus de ce coup de pouce financier, l’organisme souhaite ardemment la création rapide, pour ne pas dire instantanée, de services de garde. Il faut que ça change , assure Myriam Lapointe-Gagnon, tant les besoins sont criants.

Quand elle est tombée enceinte, il y a un peu plus d’un an et demi, Évelyne Plante ignorait que ce serait si compliqué de trouver une structure d’accueil pour son enfant.

Myriam Lapointe-Gagnon avait une place en garderie pour son fils de 16 mois. Elle l’a perdue, l’établissement a fermé ses portes. Et leur situation n’a rien d'un cas isolé.

Jusqu'à 70 $ par jour dans le privé

Se tourner vers le privé reste une option, mais qui a un prix. Aujourd’hui, une place en garderie privée, c’est entre 40 et 70 $ par jour. Et une place à 40 $ par jour, c’est très dur à trouver , déclare Évelyne Plante.

Selon elle, payer autant n’est pas à la portée de toutes les bourses, bien que les parents puissent demander un crédit d'impôt remboursable. Sans parler du fait qu’il n’y a pas de garderies privées dans toutes les régions du Québec.

Confronté à ces doléances, le gouvernement répond qu’il agit pour résoudre le problème.

Dans le grand chantier des familles, on a mis 6 milliards de dollars qui serviront à compléter le réseau une bonne fois pour toutes. Ces 6 milliards sur cinq ans, c’est de l’argent public, que les Québécois payent avec leurs impôts et leurs taxes , souligne le ministre de la Famille.

Mathieu Lacombe pointe également l’allongement du Régime québécois d’assurance parentale qui peut maintenant être pris sur une durée de 18 mois . Il met en avant que d’année en année, la situation s’améliore.

En 1997, 80 % des enfants n’avaient pas de place. Ensuite de ça, en 2007, on était davantage autour d’un tiers des enfants qui n’avaient pas de place. Aujourd’hui, à l’heure où on se parle, on est à 11 %.

Choisir entre fonder une famille et travailler

Les membres de Ma place au travail s'inquiètent des conséquences du manque de places en garderie sur la société québécoise.

Une maman qui cesse d’exercer une activité professionnelle pour s’occuper de son enfant, c’est une employée en moins qu’il faut remplacer, ce sont des grands-parents ou des voisins qui sont sollicités pour donner un coup de main , met en garde Évelyne Plante.

Elle se dit en colère, indignée et révoltée quand elle entend des jeunes femmes affirmer qu’elles hésitent entre fonder une famille ou se lancer dans des études et faire carrière, considérant qu’elles ne pourront pas faire les deux.

C’est un discours d’un autre temps. Pourtant, on en est là aujourd’hui.

Le rassemblement devant l’Assemblée nationale doit débuter à 10 h 30, samedi. Il marquera aussi le premier anniversaire de Ma place au travail.