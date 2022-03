Feux de forêt : Retenir des pompiers à l’année ne sera pas un problème, croit la C.-B.

Le ministre de l’Emploi, de la Relance économique et de l'Innovation de la Colombie-Britannique, Ravi Kahlon, a bon espoir que l’embauche et la rétention de pompiers à l'année longue ne seront pas problématiques, dans le but de combler les besoins du nouveau service annuel de lutte contre les feux de forêt, annoncé dans le budget 2022 .

Le ministre a indiqué vendredi qu’à terme, plus de 100 employés à temps plein devraient travailler dans ce service. De ce que je comprends, la plupart de ces nouvelles ressources seront des bottes sur le terrain , a-t-il commenté depuis Kamloops.

L'année 2021 a été la pire année des feux de forêt que la province ait connue en termes de superficie brûlée, derrière les années 2017 et 2018.

La Colombie-Britannique a été frappée par d'importants feux de forêt en 2021. Photo : Mike Fitzpatrick

Pour se préparer aux futurs aléas climatiques, la province prévoit 145 millions de dollars sur trois ans pour renforcer les services de BC Wildfire et en faire un programme opérationnel toute l’année.

L’idée est d’adopter une approche proactive plutôt que réactive dans la lutte contre les feux de forêt, explique le ministre Ravi Kahlon.

Le directeur des opérations de BC Wildfire, Cliff Chapman, a admis vendredi que certains pompiers ne sont pas prêts à travailler 12 mois d’affilée, ce qui pourrait rendre plus difficile la rétention du personnel.

Les gens veulent travailler pour des compagnies et des organisations qui font du bon travail et du travail qui a du sens et avec l'intensité des feux de forêt en Colombie-Britannique, ce travail a plus que jamais du sens selon le ministre Kahlon, confiant.

« Nous savons que pendant longtemps, les gens disaient que les changements climatiques arrivaient. On sait maintenant que les changements climatiques sont là et qu’on doit gérer ses impacts. » — Une citation de Ravi Kahlon, ministre de l’Emploi, de la Relance économique et de l'Innovation de la C.-B.

Roulement constant

Cliff Chapman précise que le service des incendies de la province a déjà une force de travail permanente d’environ 400 employés. À cela s’ajoutent un millier d’employés auxiliaires, qui s'impliquent dans ce qui est en train de devenir une saison de huit mois , dit-il.

Il explique que les membres des équipes qui sont dans le service depuis plus de 25 ans arrivent à l’âge de la retraite. Le service d’incendie est constamment en train d’essayer de former les nouveaux arrivés pour qu’ils puissent accomplir les mêmes objectifs que ceux des pompiers de longue date, dit-il.

On va aussi se concentrer sur la formation et s’assurer que les nouveaux employés ont des compétences et l'entraînement nécessaire , a de son côté affirmé le ministre Ravi Kahlon, en précisant que pour le moment, seuls les fonds sont annoncés, et que les équipes auront besoin de plus de temps pour mettre en place les nouveaux contingents.

Dans le budget 2022, 90 millions de dollars sont également prévus pour soutenir les communautés et les préparer à être plus résilientes face aux feux de forêt.