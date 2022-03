Chaque jour, les pays de l’Union européenne (UE) envoient à Moscou plus de 400 millions de dollars pour l’achat de gaz naturel et quelque 700 millions de dollars pour le pétrole.

On fait aussi de l’information en format collation.

Plus d'un milliard de dollars, tous les jours.

Des fonds qui financent, on peut le penser, la guerre que Vladimir Poutine mène en Ukraine. En Russie, 36 % des recettes proviennent des énergies fossiles.

L’UE importe 90 % de sa consommation de gaz de l’étranger, dont 45 % depuis la Russie. Le Vieux Continent achète aussi quelque 25 % de son pétrole et 45 % de son charbon de Moscou.

Cette crise souligne à gros trait la nécessité de se défaire de la dépendance nocive à laquelle les pays européens se sont soumis depuis plusieurs décennies face aux ressources énergétiques étrangères, dont celles de la Russie.

Le défi à relever est double.

D’une part, dans l’immédiat, les États membres de l’Union européenne doivent trouver des solutions de rechange rapides pour remplacer les énergies russes. Cet état de fait pourrait avoir des conséquences néfastes : la situation va fort probablement prolonger l’utilisation du charbon en Europe et favoriser l’exploitation d’énergies fossiles en dehors de la Russie, notamment aux États-Unis.

D’autre part, les pays du monde devront montrer dès maintenant que le projet énergétique qu’ils proposent pour l’avenir les mettra davantage à l’abri des crises internationales futures. Tous les pays européens voudront renforcer leur autonomie énergétique.

Pour ce faire cependant, ils devront prouver de façon concrète qu’ils comprennent qu’ils n’ont pas le luxe de gaspiller la crise ukrainienne. Elle est une occasion unique et historique à saisir dès aujourd’hui pour accélérer la transition énergétique.

Étant donné la profondeur du traumatisme économique et géopolitique actuel, il y a fort à parier que la guerre en Ukraine incitera les pays en Europe et ailleurs dans le monde à aller dans ce sens, à presser le pas pour développer à grande échelle des énergies renouvelables, moins vulnérables aux tensions internationales.

C’est ainsi qu’à la lumière de la situation actuelle, deux voies se dessinent pour l’avenir énergétique de l’Occident : à court terme, cette crise provoquera probablement un recul pour la transition énergétique.

Mais à moyen et long terme, cette guerre est peut-être l’électrochoc dont avait besoin le monde pour accélérer le pas, elle pourrait être le début d’un nouveau chapitre énergétique à l’échelle occidentale, salutaire autant au point de vue géopolitique… que climatique.

La mine à ciel ouvert Garzweiler, au nord-ouest de Cologne, est l’une des plus importantes encore en activité en Europe. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Un recul : le cas de l’Allemagne et du charbon

Avec 84 millions d’habitants, l’Allemagne est le plus grand pays d’Europe. L’invasion de l’Ukraine par la Russie lui a brutalement fait prendre conscience des désavantages de sa dépendance aux énergies fossiles russes. En 2020, 55 % du gaz naturel et 42 % du pétrole importé en Allemagne venaient de Russie.

Une dépendance qui a grandement augmenté après la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, au Japon. C’est à la suite de cette tragédie qu’Angela Merkel, l’ancienne chancelière allemande, avait décrété la fin du nucléaire dans son pays, au plus tard à la fin de 2022. Dès lors, Berlin a misé sur le gaz naturel comme énergie de transition, vers une décarbonation complète de son économie. Le gaz allait donner le temps au gouvernement et aux entreprises de passer au tout renouvelable comme le solaire et l’éolien.

À l’époque, ce commerce avec la Russie était cohérent avec ce qu’était profondément l’Allemagne moderne : un pays d’échanges, qui s’est convaincu qu’après la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale, la paix avec les voisins passait par des relations commerciales solides.

Un principe grandement mis à mal aujourd’hui.

Si l’Union européenne n’a pas encore décrété d’embargo sur le gaz naturel russe, c’est beaucoup à cause de la pression des Allemands, qui ne peuvent s’en passer à très court terme. Mais Berlin est prêt à tout pour réduire cette dépendance le plus vite possible.

Cela veut dire que le charbon est là pour une plus longue période. L’Allemagne va réactiver certaines centrales qui devaient fermer.

Même les membres écologistes du gouvernement allemand admettent que c’est incontournable. Le ministre de l’Économie et du Climat, Robert Habeck, un représentant des verts, avait pourtant lui-même convaincu son gouvernement de devancer la sortie du charbon de 8 ans. Mais face à la crise ukrainienne, il ouvre la porte : Il se peut que par précaution et afin de se préparer au pire, nous devions garder les centrales au charbon en veille, et peut-être les laisser fonctionner , a avoué M. Habeck.

Bref, la sortie du charbon est reportée.

Livraison de gaz de schiste des États-Unis pour la raffinerie de Grangemouth à Édimbourg en Écosse. Photo : Getty Images / Jeff J Mitchell

Un recul : l’arrivée en force du gaz de schiste américain en Europe

L’attrait pour le gaz naturel liquéfié américain (GNL) est un des angles morts de cette crise géopolitique.

Le GNL est du gaz refroidi à très basse température afin de lui donner sa forme liquide, ce qui permet de le transporter par cargo de façon économiquement rentable. Il est regazéifié une fois rendu à destination.

Le boom du gaz de schiste aux États-Unis a bouleversé le monde de l’énergie sur la planète. En quelques années seulement, les Américains sont passés d’importateurs de gaz naturel à de très gros exportateurs. D’ici la fin de 2022, ils seront les plus grands producteurs de GNL du monde, devant le Qatar et l’Australie.

Forts de deux nouveaux terminaux de liquéfaction en Louisiane, les États-Unis sont, depuis décembre dernier, les plus grands fournisseurs de GNL en Europe.

L’administration Biden soutient très fortement cette industrie en pleine croissance, et, avec les tensions en Ukraine, de nouveaux permis d’exportation sont octroyés, les exportations américaines vont continuer à augmenter , me dit Ben Cahill, expert des questions de sécurité énergétique et de changements climatiques au Center for Strategic and International Studies (CSIS) à Washington.

Ben Cahill, chercheur (« senior fellow ») au Center for Strategic and International Studies (CSIS) à Washington Photo : Radio-Canada / Étienne Leblanc

Le GNL, qu’il soit américain, qatari ou égyptien, n’est pourtant pas la panacée pour l’Europe. Les terminaux qui reçoivent la ressource en Espagne, aux Pays-Bas ou en Italie fonctionnent déjà presque au maximum de leur capacité. De plus, le réseau de gazoducs existant ne permet pas de distribuer le gaz de façon efficace sur tout le continent.

Mais à la lumière de la crise en Ukraine, le gaz américain fait saliver les Européens. Au début du mois de mars, Robert Habeck, ce ministre écologiste de l’Économie et du Climat en Allemagne, a annoncé son intention d’ouvrir deux terminaux pour accueillir le gaz de schiste américain, jusqu’ici radicalement rejeté par son parti (les verts).

Le 1er mars dernier, il s’est même rendu à Washington, pour s’assurer que les Américains pouvaient lui fournir ce qu’il voulait.

Bref, avec cette guerre en Ukraine qui chamboule l’échiquier énergétique de la planète, le gaz de schiste américain a de très beaux jours devant lui.

Or, faut-il le rappeler, cette ressource, bien que sa combustion génère moins de gaz à effet de serre (GES) que le charbon, reste une énergie fossile polluante. Son extraction par fracturation hydraulique pollue, sa combustion pollue, et les puits de forage qui sont abandonnés une fois vidés laissent fuir de grande quantité de méthane, un GES qui emprisonne 85 fois plus de chaleur que le CO2 sur une période de 20 ans.

Ce nouveau boom du gaz de schiste américain est peut-être une bonne nouvelle pour les pays européens qui cherchent à réduire rapidement leur dépendance face à la Russie. Mais cette situation ne pourra que ralentir la transition énergétique des deux côtés de l’Atlantique.

Des éoliennes dans le ciel de Taranto en Italie, dans la mer Méditerranée, représentent un symbole d'espoir pour l'Europe qui souffre de la crise énergétique exacerbée par la guerre en Ukraine. Photo : Getty Images / Filippo Monteforte

L’espoir d’un électrochoc salutaire malgré tout

En Europe, personne ne remet en question la nécessité de s’affranchir des énergies fossiles russes. Mais cette crise sera-t-elle suffisante pour convaincre les pays d’accélérer le mouvement de la transition énergétique?

Sera-t-elle l’électrochoc tant attendu qui provoquera le virage structurel nécessaire?

Les nombreux rapports scientifiques, malgré leur grande rigueur et leur description précise de la réalité climatique, n’ont pas complètement réussi à le faire.

Les effets dévastateurs des changements climatiques que subissent des milliards de personnes, au Nord comme au Sud, ne réussissent pas vraiment non plus à le faire.

La crainte d’être dépendant d’un régime autoritaire et belliqueux nourrira-t-elle une action suffisante et conséquente?

Est-ce que la crise géopolitique aura plus d’influence que le diagnostic environnemental pour faire changer les choses?

On est en droit de l’espérer, dans la mesure où l’Union européenne a déjà la politique climatique la plus ambitieuse de la planète. Les 27 pays de l’UE s’engagent à réduire leurs émissions de GES de 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Une cible qui sera vraisemblablement atteinte, et probablement dépassée.

Le nerf de la guerre reste la production d’énergies renouvelables. L’Union européenne avait déjà accéléré la cadence avant la COP26, faisant passer l’objectif pour 2030 de 32 % à 40 % de la consommation d’électricité totale. Ce qui voulait dire de doubler la capacité solaire et éolienne d’ici 2025, puis la tripler d’ici 2030. Mais avec la guerre, on vise maintenant les 45 % en 2030.

Les actions concrètes se multiplient. Au Danemark, c’est l’annonce de la construction d’une usine d’électrolyse d’une capacité de 6 gigawatts pour la production d’hydrogène vert à partir d’énergies renouvelables. En Norvège, c’est l’électrification des transports, qui bat tous les records. En Allemagne, c’est la croissance épatante de l’énergie éolienne. Partout, les choses avancent.

Face à la crise en Ukraine, les États membres de l’Union ont aussi lancé dans l’urgence le programme REPowerEU, une plateforme qui propose des actions concrètes afin d’accélérer la marche vers l’autonomie énergétique et le tout renouvelable.

La crise actuelle est inédite. Elle doit servir de tremplin à une accélération des actions.

La fébrilité du moment peut être salutaire si l’occasion est saisie avec intelligence.

On l’a vu, en moins de trois semaines, le traumatisme de la guerre a permis de faire sauter des verrous bureaucratiques et diplomatiques importants.

Le contexte est difficile, l’inflation explose. La flambée des prix à la pompe en heurte plus d’un. Mais si cette situation est gérée finement, c’est probablement un bon moment pour inciter les gens à changer leurs habitudes de transport.

De nombreuses conditions sont réunies pour effectuer un virage audacieux. Il faudra toutefois avancer avec doigté. Après deux ans de pandémie et les fins de mois qui sont de plus en plus serrées, les citoyens sont fatigués.

Les pays doivent à la fois répondre à l'urgence économique actuelle et accélérer la transition, afin de mieux assurer leur résilience à l'avenir.

Il faut, une fois pour toutes, arrêter d'opposer les priorités à court terme et celles à long terme. Les décisions prises aujourd’hui doivent aussi garantir le bien-être de ceux qui seront là demain.