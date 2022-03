Un entrepreneur trifluvien part pour aider en Moldavie

Philippe Picory a pris sa décision il y a une semaine. L’invasion de l’Ukraine par la Russie l’a frappé de plein fouet, au point de l’inciter à en faire plus.

« Je parle beaucoup de ce qui se passe en Ukraine avec mes filles, mais je manquais d’action. Un ami a lancé une collecte de fonds pour amasser des médicaments et des trousses de premiers soins et son geste m’a encouragé à aller de l’avant. »

Philippe Picory a donc commencé ses recherches. L'entrepreneur en construction de Trois-Rivières n’a pas de formation en médecine, mais voulait se rendre utile. Il a trois semaines libres devant lui et souhaite les consacrer à aider les gens. Il est prêt à s’adapter, dit-il.

Le camp de réfugiés de Palanca est situé au sud-ouest de l’Ukraine, mais Philippe Picory n’a pas obtenu d’informations sur les conditions actuelles du camp. Il pense pouvoir aider à motiver les gens, à donner de la nourriture et à distribuer des biens essentiels. Il est prêt à se déplacer de camps si son aide est requise ailleurs, mais il rassure ses proches: il n’ira pas en Ukraine.

« La plupart de mes proches sont fiers de moi, mais ils ont aussi des inquiétudes. Ma grande fille comprend ce que je vais faire, alors que ma plus jeune est plus craintive. Je m’attends à vivre des choses que je n’ai jamais vécues, mais ça va me sortir de ma zone de confort. »