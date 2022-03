Calgary obtient une injonction pour sévir contre les manifestants du Beltline

On fait aussi de l’information en format collation.

La mesure s’applique aussi au groupe de résidents et de contre-manifestants qui se fait de plus en plus présent lors de ces événements.

L’injonction accordée par la Cour du Banc de la Reine interdit toute infraction aux lois et aux règlements municipaux, incluant le règlement sur la sécurité routière et celui sur les normes communautaires.

Elle clarifie et renforce aussi les pouvoirs de la police pour faire respecter ces règles, précise la Ville dans un communiqué.

Les manifestants qui défilent dans Beltline chaque semaine devront donc obtenir un permis, ce qu’ils n’ont jamais fait jusqu’ici, pour continuer de se réunir légalement.

L’obtention de cette injonction est une excellente nouvelle pour notre communauté. C’est exactement l’outil dont nous avions besoin alors que nous nous efforçons de ramener la vie à la normale dans la communauté du Beltline , déclare le chef de police de Calgary, Mark Neufeld, par communiqué.

Plus de détails à venir.