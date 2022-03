Acheter des jeux vidéo sur Humble Bundle pour venir en aide à l’Ukraine

Rayman Origins, Back 4 Blood, Brothers: A Tale of Two Sons, voici un petit aperçu des jeux vidéo offerts sur le site Humble Bundle pour une fraction de leur prix. Les recettes seront versées à des organisations qui soutiennent l’Ukraine actuellement en guerre.

Humble Bundle a l’habitude des campagnes caritatives, et offre toujours plusieurs paliers de prix qui s’ajustent à différents budgets, notamment grâce à ses partenariats avec des éditeurs et développeurs de jeux vidéo.

Les internautes peuvent donc débourser  (Nouvelle fenêtre) un minimum de 51,31 $ pour obtenir quelque 120 jeux, livres et logiciels, d’une valeur totale de 3245,22 $.

Parmi les titres de la liste, on compte Moon Hunters, du studio montréalais Kitfox Games, et la trilogie Spyro Reignited. Les développeurs et développeuses peuvent aussi obtenir avec ce paquet une année d’abonnement au logiciel GameMaker Studio 2.

L’industrie vidéoludique se mobilise

Humble Bundle promet de remettre l’ensemble des profits de la vente à ses partenaires caritatifs Razom for Ukraine, International Rescue Committee, International Medical Corps et Direct Relief, qui soutiennent les efforts humanitaires en Ukraine.

L’objectif est surtout de combler les besoins urgents de nourriture, d’eau, de fournitures, d'abris et de sécurité , peut-on lire sur le site.

Humble Bundle prend le relais du site d’hébergement de jeux vidéo indépendants itch.io, qui a offert jusqu’au 17 mars un ensemble de quelque 900 jeux, logiciels et musiques pour un peu plus d’une dizaine de dollars. La vente a permis de récolter 6 millions de dollars américains (7,6 millions de dollars canadiens).

Celle de l’ensemble en soutien à l’Ukraine de Humble Bundle, lancé ce vendredi, avait déjà récolté 1,1 million de dollars en milieu d’après-midi. Les internautes peuvent se le procurer jusqu’au 25 mars prochain.