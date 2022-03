Plus d’accidents, moins de pièces : les délais s’allongent chez les carrossiers

C'est une période assez horrible, qu'on n'a jamais vu depuis des années et des années en carrosserie. [...] Normalement, j'ai un deux mois d'attente, mais je peux parler d'un cinq mois facile , rapporte le propriétaire de Carstar Jonquière, Rock Blackburn.

La Carrosserie St-Pierre à Hébertville a enregistré une hausse importante des ventes comparativement à l’année dernière. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Pour le propriétaire de Carrosserie St-Pierre à Hébertville, Jimmy St-Pierre, la demande est aussi grandissante.

Avec la neige qui est tombée, les températures froides, je dirais qu'on a environ 60 % d'augmentation des ventes , mentionne-t-il.

Difficulté d'approvisionnement

Les pièces de carrosserie se font également rares sur le marché, ce qui allonge encore plus les délais, rendant certains clients impatients.

Cet employé sable une porte avant qu’elle soit peinte. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les carrossiers réparent parfois les véhicules temporairement en attendant les pièces. Jimmy St-Pierre use de créativité pour remettre les véhicules sur la route.

Le véhicule était assuré valeur à neuf. On a réussi à trouver un capot dans un autre garage qui ne servait pas qui avait un léger dommage dessus. On a avisé l'assureur et le client et les deux étaient d'accord pour que l'on prenne ce capot-là.

Parfois, le véhicule est tellement endommagé que les clients ont besoin d’obtenir un véhicule de location, mais là aussi il y a des problèmes d’approvisionnement, selon Rock Blackburn.

On appelle les compagnies comme Enterprise Rent-A-Car ou National pour avoir des locations. Elles me disent : "Je suis à moins 8 ou moins 10". Alors je n'en ai pas pour mes clients. Là, je dis aux assureurs, je ne peux pas prendre le véhicule en charge parce que je n'ai pas de courtoisie et ils n'ont pas d'autres choix que de me l'envoyer quand même. Les clients pleurent parce qu'ils veulent des voitures, mais je n'en ai pas , souligne M. Blackburn.

Selon un reportage de Laurie Gobeil.