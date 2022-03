Des néphrologues demandent aux omnipraticiens de couper les références

On fait aussi de l’information en format collation.

Dans une communication récente aux médecins et aux infirmières praticiennes spécialisées (IPS) de la région de Lanaudière-Laurentides-Laval, le médecin responsable du mécanisme d’accès en néphrologie implore ses collègues de collaborer dans les plus brefs délais.

L’objectif est d’annuler au moins 50 % des demandes actuellement en attente [et] il vous sera nécessaire de choisir avec parcimonie vos prochaines demandes et viser la moitié moins de nouvelles références qu’en 2021 , écrit le docteur Jean Marcotte.

En 2021, l’ensemble du Québec a référé à ses néphrologues pour deux années de travail […] dans Lanaudière-Laurentides-Laval, vous nous avez donné du travail pour deux ans et demi, ajoute docteur Marcotte. C’est certainement multifactoriel, mais ce rythme est intenable.

Selon les dernières données disponibles, le nombre de requêtes en attente pour un rendez-vous auprès d’un néphrologue pour la Rive-Nord de Montréal dépassait les 3300 à la fin du mois de février, soit près du tiers des 11 000 requêtes en attente pour cette spécialité au Québec.

Par ailleurs, 65 % des requêtes étaient hors délai pour la Rive-Nord, 60 % pour l’ensemble du Québec.

Message du 28 février 2022 du responsable du mécanisme d’accès aux néphrologues auprès des médecins et IPS de la région Lanaudière-Laurentides-Laval Dans plusieurs situations, SVP annulez les demandes actuelles, ou n’en formulez pas de nouvelles : pour un patient très âgé avec problème léger ou modéré peu évolutif;

pour un problème qui risque de se résoudre avec des interventions autres – modification de médication, levée d’obstruction urinaire, etc.;

pour un patient pris avec une mauvaise espérance de vie, trouble cognitif majeur;

pour un patient pris en charge régulièrement par des internistes, hépatologues, endocrinologues, cardiologues; ces médecins nous demanderont s’ils le jugent indiqué;

pour un patient que vous savez non adhérent aux suivis, qui ne se présentera probablement pas pour un problème qui n’est pas tangible, alors que nos gestionnaires vont lui donner un second rendez-vous, qu’il va encore probablement rater.

La néphrologie n’est pas la seule spécialité sous pression depuis deux ans.

Selon les données du MSSS, fin février, 681 885 requêtes étaient en attente pour un rendez-vous auprès d’un médecin spécialiste. On en comptait moins de 500 000 en septembre 2020. Près de 54 % des requêtes sont hors délai.

Manque de spécialistes en néphrologie

Bien au fait de la situation, le président de l’Association des néphrologues du Québec, Jean-François Cailhier, estime qu’il manque sans doute de spécialistes en néphrologie au Québec, en particulier pour la Rive-Nord de Montréal.

Je crois que le boom populationnel a peut-être trouvé des écueils du point de vue de la charge de travail , explique le docteur Cailhier.

« Y a-t-il assez de néphrologues dans cette région-là par rapport à la population qui a grandement progressé? C’est certain qu’il va falloir regarder cela. » — Une citation de Le président de l’Association des néphrologues du Québec, Jean-François Cailhier

Jean-François Cailhier, président de l’Association des néphrologues du Québec Photo : Radio-Canada

En 10 ans, la population de Lanaudière-Laurentides-Laval a progressé de 12 %, un rythme nettement supérieur à l’ensemble du Québec.

C’est sûr que le nombre de néphrologues, c’est une spécialité où on en forme peu et on essaye toujours de voir avec le gouvernement, avec la FMSQ, pour déterminer le nombre de néphrologues demandés par les milieux , précise docteur Cailhier.

Ce dernier ajoute que la mise en place d’outils pour les médecins omnipraticiens pourrait les aider à diminuer les requêtes aux spécialistes.

Au CISSS des Laurentides, la porte-parole Myriam Sabourin précise que pour certaines spécialités, le nombre réduit de spécialistes vient accentuer le besoin de procéder à de tels exercices de réévaluation, et ce, toujours dans le but de s’assurer que les cas les plus urgents soient les premiers à être pris en charge .

On comptait 212 médecins néphrologues au Québec en 2020.

Le néphrologue soigne les patients atteints d'une maladie rénale et des désordres du métabolisme des fluides et des électrolytes.