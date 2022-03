Un dénouement très attendu pour la famille Daadouch

On fait aussi de l’information en format collation.

D’après ce qu’affirme le ministère fédéral de l’Immigration, il n’y aura pas de retard de traitement dans les dossiers des réfugiés syriens comme celui de la famille Daadouch, qui attend depuis quatre ans l’autorisation pour immigrer grâce au parrainage d’un groupe de Matanais.

Plusieurs mesures pour accueillir des Ukrainiens seront destinées à des gens qui souhaitent rester au Canada de manière temporaire, souligne le ministère.

Les ressortissants ukrainiens qui arrivent par ces voies ne seront pas admis en tant que réfugiés, indique le ministère. L’organisation précise que le programme Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine reste sans doute la plus simple et la plus rapide pour les personnes qui désirent fuir l’Ukraine.

Le Canada n’a d’ailleurs pas fixé de limite sur le nombre d’Ukrainiens qui pourront utiliser le programme.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada mettra en place une voie de parrainage de regroupement familial spécifique pour les Ukrainiens qui désirent obtenir leur résidence permanente.

Les modalités seront connues dans les semaines à venir, mais même là, le gouvernement assure qu’il n’y aura pas d’impacts. Nos mesures spéciales pour les Ukrainiens n’ont aucune incidence sur le traitement des cas de réfugiés , assure, par écrit, la porte-parole du ministère, Béatrice Fénelon.

Quatre ans d'attente

Le comité Syrie-Matanie travaille depuis 2016 pour aider des réfugiés syriens au pays. Une première famille est arrivée après deux ans de démarches. Elle est installée à Matane depuis quatre ans.

Claire Lamarre est porte-parole du comité de parrainage Syrie-Matanie fondé en 2016. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Réfugiés au Liban, depuis plusieurs années, les quatre membres adultes de la famille Daadouch, la mère d’une cinquantaine d’années, ses deux fils et sa fille, est l’autre famille soutenue par des Matanais.

La famille Daadouch est parrainée depuis 2018.

Au cours des dernières années, les Daadouch ont longtemps été sans nouvelle du gouvernement canadien. En raison principalement de la pandémie, estime le comité Syrie-Matane.

Ce n’est que récemment que deux membres de la famille ont été convoqués pour des examens médicaux. Les deux femmes attendaient toujours leur rendez-vous. Malgré tout, cette nouvelle est rassurante. Il s’agit de la dernière étape avant leur arrivée au Canada, indique Claire Lamarre, membre du comité Syrie-Matanie.

Mme Lamarre s’inquiétait la semaine dernière sur le sort réservé aux dossiers toujours en attente comme celui des Daadouch alors que le Canada s’apprête à recevoir de nombreux Ukrainiens et qu’il accueille présentement de nombreux réfugiés afghans.

Le comité craignait que ce soit une source de nouveaux retards.

Mme Lamarre, qui reconnaît volontiers que l’aide du Canada aux Ukrainiens est un impératif, rappelle que la vie au Liban pour des réfugiés syriens est extrêmement dure. Il manque de tout. Déjà les Libanais de souche sont mal pris. Les réfugiés syriens passent après. C’est très difficile.

C’est d’autant plus difficile, ajoute Mme Lamarre, que le comité n’a aucun moyen d’accélérer le processus. On espère que cela aura une conclusion heureuse, bientôt.

De son côté, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada indique qu’elle poursuit ses efforts pour la réinstallation de 80 000 réfugiés syriens et l'accueil d'au moins 40 000 réfugiés afghans vulnérables.

Avec les informations de Jean-François Deschênes