Levée de boucliers contre la coupe d’arbres dans le boisé de la rivière Millette

On y décrit un désastre sur les médias sociaux. Des citoyens rencontrés dans le boisé jeudi ont confié à Radio-Canada leur déception de perdre une partie de ce poumon en plein milieu de la ville.

Bien qu’il s’agit d’un terrain privé, plusieurs avaient l’habitude d’y faire des randonnées pédestres, hiver comme été. Le boisé coupait le son provenant du boulevard des Récollets et permettait un accès à la piste cyclable et à l’aire écologique de la rivière Millette, raconte des citoyens. Le groupe environnemental régional Piliers Verts se désole de la situation, qu’il qualifie de véritable massacre.

La coupe à blanc, à l'extrémité de la place Henri-Weber, vise à accueillir une nouvelle résidence pour étudiants autochtones.

Pour le conseiller municipal du secteur, Dany Carpentier, ce n’est pas une grande perte.

Dans les derniers jours, des accroche-portes auraient été distribués aux résidents du secteur pour les prévenir des coupes à venir.

La Société immobilière des centres d’amitiés autochtones du Québec qui chapeaute le projet prévoit des mesures pour atténuer les désagréments.

« On comprend le mécontentement des gens. On s’engage à replanter le nombre d’arbres qu’on coupe et à réaménager le sentier, à le rendre sécuritaire et accessible à la population à la fin du projet. »