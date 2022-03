Emmy Rouge lance son premier album Catalogue

Emmy Rouge s’est lancé à pieds joints dans la musique il y a à peine un an et demi. Son premier album, Catalogue, contient cinq titres à saveur pop. Il est disponible sur les plateformes d’écoute depuis le 18 mars.

Comment le projet a-t-il démarré?

J’ai toujours eu envie de faire de la musique depuis que je suis toute petite. J’ai grandi dans une famille qui avait un grand intérêt pour la musique. Mais pour moi, c’était hors de portée. Je ne connaissais pas le processus pour faire de la musique.

C’était un rêve auquel je ne m’attardais pas trop. C’est en rencontrant Marius Larue, un de mes producteurs – c’est lui qui m’a poussé à essayer d’aller faire du studio avec lui –, que j’ai dit « OK, on y va »!

Avais-tu de l’expérience en chant?

Je chantais chez moi, je chantais avec ma soeur, avec mon père. J’ai jamais fait quelque chose de sérieux avec ça. Je chantais toute seule chez nous ou dans ma douche. Typique! Mais je ne chantais pas de manière professionnelle.

Qui a écrit les textes des cinq chansons de l’album?

C’est moi qui ai tout écrit les paroles. Marius m’a aidée un peu et des amis nous ont débloqués des fois. J’ai jamais été quelqu’un qui écrivait naturellement ou qui écrivait comme un passe-temps. C’était toutes des premières.

Comment te sens-tu maintenant que l’album sort?

Je suis vraiment fébrile. C’est l’inconnu pour moi. Il y a deux ans, j’aurais jamais pensé. Tu m’aurais dit : « Dans deux ans, tu vas lancer ton premier album, qui tu vas avoir écrit toi-même, que tu vas avoir produit avec tes amis ». J’aurais cru que c’était impossible, j’aurai ri.

J’ai hâte que ça ne soit plus entre nos mains. J’ai hâte que ça soit sorti et que ça fasse partie de la culture, que les gens puissent le consommer ou pas, l’aimer ou pas. J’ai hâte que ça ne nous appartienne plus juste à nous.

Est-ce prévu de faire des spectacles?

J’aimerais ça. C’est sûr qu’on débute. Il faut faire notre nom, faut faire nos preuves, mais c’est sûr que c’est notre but de faire des spectacles éventuellement.

Qui a fait le visuel ?

C’est ma meilleure amie, Élisabeth Landry. Elle est étudiante à la Fabrique des arts visuels. Elle veut devenir photographe. Ça fait des années qu’on prend des photos ensemble. Quand on était rendu à l’étape des visuels pour l'album, ç'a été naturel que se soit Eli qui les fasse.