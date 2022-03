Des élèves de Mashteuiatsh et Saint-Félicien apprennent à se connaître par l’art

Une trentaine d'élèves de l'école secondaire Kassinu Mamu, à Mashteuiatsh, et de la Polyvalente des Quatre-Vents, à Saint-Félicien, travaillent ensemble sur une œuvre visuelle et sonore qui sera présentée au grand public le 7 avril au Vieux Couvent de Saint-Prime.

Le projet a commencé cet automne afin de créer un espace de rencontre entre les deux communautés.

Sur les thèmes du territoire, de la rencontre et de la décolonisation, quatre artistes du Lac-Saint-Jean accompagnent les jeunes dans la musicalité et la scénographie du projet.

Les habitants de Mashteuiatsh ont eu la vie dure dans les ancêtres, mais ils sont quand même heureux. Ça m'a donné une claque , admet l’élève Christopher Gagnon qui a vécu un choc en découvrant l'histoire des pensionnats, où les jeunes Autochtones étaient envoyés par le gouvernement canadien pour être assimilés. Plusieurs n'en sont jamais revenus.

Un peu plus loin dans la salle de classe, l’artiste de Mashteuiatsh Josée Robertson décrit une photo prise dans un pensionnat.

L'activité de création amène les jeunes à en apprendre sur les pensionnats autochtones. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Moi, celle-là, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Quand moi j'étais petite, c'était comme ça. Quand l'infirmière arrivait, on avait peur , raconte-t-elle à l’élève assise à côté d’elle.

Pour le jeune Christopher, ce projet est le début d'une prise de conscience porteuse de changements.

Avec le spectacle qu'on va faire, j'espère que ça va démontrer un petit quelque chose au monde , ajoute-t-il.

Le projet artistique Ashineun regroupe Vicky Tremblay et Josée Robertson en arts visuels. Jean Casavant.,de Mashteuiatsh, et Pascal Létourneau, de Saint-Prime, participent pour le volet musical.

Restrictions sanitaires

C'est la troisième fois que la Corporation du Bedeau organise une rencontre entre les deux communautés à travers un projet artistique. Mais cette année, la formule s'est ajustée aux règles sanitaires.

Étant donné la situation pandémique, on n'a pas pu croiser les deux écoles. Mais notre école a envoyé des questions aux jeunes et les jeunes de l'école de Mashteuiatsh nous ont aussi envoyé des questions. Donc, on essaie d'y aller comme ça , explique la technicienne en éducation spécialisée, Isabelle Néron.

Une quinzaine d'élèves à Saint-Félicien prennent part au projet. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Une oeuvre poétique en parallèle

En parallèle au projet Ashineun, les artistes Charles Sagalane, de Saint-Gédéon, et Amélie Courtois, de Mashteuiatsh, participent à la Cartomancie du Pekuakami, une résidence pour créer une oeuvre poétique qui s'ajoute à l'exposition présentée au Vieux Couvent. Pour nourrir cette écriture poétique, ils discutent notamment avec un groupe de femmes de Mashteuiatsh, des résidents du Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de Mashteuiatsh et d'autres qui logent dans un HLM de Saint-Prime.

Selon un reportage de Romy Boutin St-Pierre.