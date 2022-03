Avant son décès le 26 octobre 1981, Marie Uguay, née Marie Lalonde, publie deux recueils de poésie aux éditions du Noroît : Signe et rumeur (1972) et L’outre-vie (1979).

Le 10 novembre 1981, Femme d’aujourd’hui diffuse une rare entrevue télévisée de Marie Uguay qui s'était entretenue avec la journaliste Françoise Faucher peu de temps avant son décès.

Marie Uguay parle de sa passion pour les mots, donne sa définition de la beauté et explique comment elle aborde le thème du désir dans ses poèmes.

Elle estime que l’écriture a toujours fait partie de sa vie. Dès qu’elle a su écrire, elle commence à inventer de petites histoires. Enfant, elle se cache derrière son pupitre d’écolière pour écrire.

« J’avais un désir de vivre très intense et il me semblait que la vie ne pouvait pas me l’offrir, mais par l’écriture j’étais ailleurs, j’étais autrement, j’avais l’impression de vivre. »