La guerre en Ukraine fait ressurgir les souvenirs douloureux de l’Holodomor

Lorsque Nathalie Diduch parle de Vladimir Poutine, elle ne mâche pas ses mots. Pour cette Ontarienne, les images qu'elle voit de la guerre en Ukraine font écho à ce qu’a vécu sa mère, qui a survécu à l’horreur stalinienne.

Staline est responsable de l’Holodomor. Poutine est responsable du génocide qui se produit en ce moment. Il essaie d'annihiler la nation ukrainienne. Poutine le fait parce que l’Ukraine voulait être indépendante et proche de l’Europe, au lieu de la Russie , dit celle qui fait partie d’un regroupement canadien de descendants de survivants de l’Holodomor.

À l'origine de l'Holodomor, un projet de collectivisation de l'agriculture, imposé par Joseph Staline en 1928. Un échec retentissant, qui entraîne une baisse de la production et d’importantes pénuries alimentaires, suscitant la grogne en Ukraine.

La collectivisation de l’agriculture était une politique difficile à accepter pour les paysans ukrainiens qui ont toujours été indépendants et propriétaires de leurs terres, dit Roman Serbyn, historien d’origine ukrainienne et ancien professeur de l’Université du Québec à Montréal.

Voyant que les Ukrainiens commençaient à se soulever, particulièrement dans les régions qui s’étaient battus contre l’Armée rouge dix ans plus tôt, Staline adopte une série de mesures qui entraînent une catastrophe humanitaire.

Selon Frank Sysyn, professeur d'histoire et directeur de l'Institut canadien d'études ukrainiennes à l'Université de l'Alberta, les autorités soviétiques cherchaient à réprimer les aspirations ukrainiennes à l'autonomie et à éradiquer toute opposition au régime communiste.

Staline avait une animosité, une colère envers les Ukrainiens [à cause de la guerre d'indépendance ukrainienne de 1917-1921]. En fait, Staline croyait qu’on ne pouvait pas faire confiance à l’Ukraine, affirme-t-il. Selon lui, les Ukrainiens devenaient trop Ukrainiens et les paysans formaient un noyau de nationalisme.

Staline avait d’ailleurs éliminé, dans les années précédant l'Holodomor, une partie de l'intelligentsia ukrainienne - politiciens, intellectuels, chefs religieux et écrivains - qui aurait pu aider les paysans à organiser une révolte. C’est pourquoi il n’y a eu que de petites révoltes à travers le pays, mais pas une révolution , explique M. Serbyn.

Le corps d'une victime de la famine d'origine humaine de l'Holodomor allongé dans une charrette de foin en Ukraine en 1934. Photo : Getty Images / Express

En plus de saisir les terres des paysans ukrainiens, les agriculteurs les plus prospères et ceux qui résistent à la collectivisation étaient qualifiés de « koulaks » et déclarés ennemis de l'État. Des milliers d’entre eux ont été chassés de leurs maisons, déportés en Sibérie ou tués.

Puis, en 1932, le Parti communiste fixe des quotas de céréales si élevés qu’ils sont impossibles à atteindre. Les autorités soviétiques confisquent alors tous les grains, les céréales et toute la nourriture des paysans ukrainiens. On fouille les maisons pour y trouver toute trace de nourriture.

Ma mère racontait que, la nuit, son père essayait de trouver de quoi manger clandestinement, quelques grains, des patates. Sa mère a été punie parce qu’elle refusait de dire aux autorités où il était , raconte Nathalie Diduch.

La famine se répand à un point tel que les Ukrainiens mangeaient de la terre, de l'herbe, des déchets alimentaires pour survivre. Ma mère racontait qu’un de ses frères avait sucé son pouce jusqu’au sang, tellement il avait faim , dit Nathalie Diduch.

Deux garçons dénichent des pommes de terre cachées par une femme âgée qui a été arrêtée par la police secrète et déportée en Sibérie pour avoir amasser de la nourriture. Photo : Getty Images / Express

Des parents ont dû faire le choix déchirant de laisser mourir un enfant pour sauver les autres. Les gens mourraient de faim dans les rues. La mère de Nathalie a d’ailleurs été forcée de ramasser des corps abandonnés sur la chaussée.

Certaines personnes sont carrément tombées dans la folie à cause de la faim et ont eu recours au cannibalisme.

« La tante de ma mère l’avait averti dit de ne pas emprunter une rue près de chez eux, parce qu’il y avait là une femme qui était devenue folle et qui avait mangé sa famille. » — Une citation de Nathalie Diduch, descendante d'une survivante de l'Holodomor

Des Ukrainiens affamés ont tenté de quitter leur village, mais les autorités soviétiques ont publié un décret interdisant aux paysans de quitter le pays et même de migrer vers les centres urbains. Ceux qui tentaient de fuir ou qui cachaient quelque aliment ont été condamnés à mort. Le grand-père de Nathalie Diduch est l’une des personnes qui a disparu.

En quelques mois, environ 4 millions d'Ukrainiens ont péri, soit plus de 10 % de la population.

On estime que 4 millions d'Ukrainiens, dont cette jeune femme à Poltava, sont morts lors de l'Holodomor. Photo : Getty Images / Express

Le terme Holodomor se traduit en ukrainien par tué par la faim , explique Dominique Arel, professeur à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa et titulaire de la Chaire des études ukrainiennes.

Quand on dit "tué par la faim", ça implique qu’il y a un tueur. Ça veut dire qu’il y a un acteur politique pour que la famine devienne un outil politique , dit Dominique Arel, qui qualifie de la politique de Staline de génocide au ralenti .

« Mourir par la faim, c’est terrible. C’est un très long processus de déshumanisation; tu en perds la raison. » — Une citation de Dominique Arel, Chaire des études ukrainiennes, Université d'Ottawa

Bien que d'autres parties de l'ex-Union soviétique aient également souffert de la politique agricole de Staline, c’est l’Ukraine qui en a souffert le plus. En fait, pendant cette famine, l’Union soviétique continuait d’exporter et gardait des réserves des céréales.

M. Arel croit qu’il y a des parallèles à faire entre cette famine et le conflit en cours. Dans les deux cas, la stratégie est de cibler les civils, croit-il. C’est une guerre de terreur, c’est une attaque contre la population civile pour briser tout sentiment de nationalisme.

La faim est l’une des tactiques actuellement utilisée par Poutine pour briser la population, croit M. Sysyn. Nous voyons qu’il veut mettre à genou certaines villes comme Marioupol, en arrêtant tout convoi humanitaire.

Ignorer les faits

Si Poutine interdit aujourd’hui toute mention de la guerre en Ukraine, Staline avait interdit en Union soviétique toute mention de la famine. Les Ukrainiens en parlaient discrètement entre eux, mais ce sont les expatriés qui se sont battus à partir des années 1980 pour faire reconnaître cette période sombre de leur histoire.

L’Holodomor est devenu une partie de l’identité des Ukrainiens qui ont fui l’Union soviétique. Ils ont voulu attirer l’attention du monde pour qu’on voit ce que l’Union soviétique leur a fait , explique M. Sysyn.

Ce n’est qu’en 2006 que l’Ukraine reconnaît officiellement l’Holodomor comme génocide.

Le président Volodymyr Zelensky et sa femme Olena visitent le monument commémorant les victimes de l'Holodomor à Kiev le 27 novembre 2021. Photo : Associated Press

Le Canada, qui compte plus de 1,4 millions de citoyens d'origine ukrainienne, a été l’un des premiers pays à reconnaître l’Holodomor comme un génocide contre le peuple ukrainien. En mai 2008, le gouvernement fédéral canadien a proclamé le quatrième samedi de novembre jour du Souvenir de l'Holodomor. Quartoze pays reconnaissent l’Holodomor comme un acte de génocide.

Et même 90 ans plus tard, l’Holodomor est un sujet tabou en Russie. Récemment, la projection à Moscou d’un film sur cette famine a été interrompue par des hommes masqués. Le gouvernement a ordonné à Memorial, l’organisme qui a organisé la soirée, de cesser ses activités.

M. Sysyn craint par ailleurs que les archives en Ukraine à propos de l’Holodomor soient détruites par les Russes pendant cette guerre.

Une indépendance à protéger

La famine orchestrée par Staline a été une tentative d'éradiquer le peuple ukrainien, dit Frank Sysyn, qui ajoute que les Ukrainiens sont prêts à se battre pour ne pas revivre un autre Holodomor. Photo : Reuters / Gleb Garanich

Pour de nombreux Ukrainiens, le fait que la Russie continue de nier l'existence de l'Holodomor, tout en évoquant un génocide dans le Donbass pour justifier la guerre, sont des preuves irréfutables que Moscou n’a jamais et et n’aura jamais à coeur les intérêts de l’Ukraine.

Je pense que les Ukrainiens voient qu’encore une fois, le gouvernement du Kremlin n'a aucun respect pour la vie des Ukrainiens , dit M. Sysyn.

Comme Mme Diduch, M. Sysyn croit que Poutine a adopté une politique de génocide en Ukraine.

« L’Holodomor avait pour but de redéfinir la société en Ukraine. Nous voyons aujourd’hui une tentative encore plus radicale de transformer la société ukrainienne. » — Une citation de Frank Sysyn, Institut canadien d'études ukrainiennes, Université de l'Alberta

Selon M. Serbyn, le but ultime de Staline était d'intégrer à tout prix les Ukrainiens dans l’Union soviétique, tout en tuant le mouvement nationaliste et indépendantiste. Il croit que Poutine a le même objectif : de russifier les Ukrainiens. Sa guerre sera-t-elle aussi meurtrière? Difficile à prédire, dit-il.

Selon M. Sysyn, l’Holodomor a sans contredit aidé à façonner et à renforcer l’identité ukrainienne. Plusieurs ont voulu briser tout lien avec l’Union soviétique et le Kremlin et ils ont compris que Moscou ne traiterait jamais l’Ukraine avec respect.

Ce génocide est probablement l’un éléments qui poussent tant d’Ukrainiens à prendre les armes pour défendre à tout prix leur indépendance, disent MM. Arel et Sysyn.

« Les Ukrainiens résistent parce qu’ils ne veulent pas d'un autre Holodomor. Ils ne veulent pas retomber dans le monde russe. » — Une citation de Frank Sysyn, Institut canadien d'études ukrainiennes, Université de l'Alberta

Mme Diduch dit que si le monde est émerveillé par la force et la résilience des Ukrainiens qui se battent aujourd’hui, elle n’est pas du tout surprise par leur détermination. Les Ukrainiens ont eu beaucoup de pratique à faire face à ce type d’agression.