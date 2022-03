Un tout premier crabier en acier construit par l’entreprise Atelier PMC, à Shippagan

Il a été conçu pour Alphé Noël, un pêcheur de la Péninsule acadienne.

Au téléphone, Denis Robichaud ne peut être que fier de ses quelque 15 employés qui ont mis la main à la pâte, semaine après semaine.

C’est en juillet l’année dernière qu’a débuté le chantier de construction de l’embarcation d’une longueur de 22 mètres (72 pieds) et d’une largeur de plus de 7 mètres (24 pieds), et ayant une capacité de cargaison de plus de 27 000 kg (60 000 livres).

La recette pour construire un bateau? Beaucoup de coeur, beaucoup de courage , répond Denis Robichaud, qui insiste sur l’importance d’être entouré d’une bonne équipe.

Pour la conception, Atelier PMC a fait appel à Marinexpert Plus, une compagnie québécoise basée à Gaspé, spécialisée entre autres dans l’architecture navale.

Un marché pour les bateaux en acier

Ce crabier est construit à partir d'acier, un matériau robuste et durable. Photo : Photo fournie par Denis Robichaud

Surtout connue pour la réparation de bateaux, l’entreprise de Shippagan s’est lancée dans ce projet de construction de bateaux pour la pêche il y a plusieurs années, raconte Denis Robichaud.

Il y avait un marché , soutient celui qui a été pêcheur pendant 30 ans.

« Les clients allaient dans d’autres provinces pour construire des bateaux, puis je voulais leur donner l’opportunité d’avoir des bateaux en acier dans la région. » — Une citation de Denis Robichaud, copropriétaire d'Atelier PMC, Shippagan

Si d’autres entreprises de la Péninsule acadienne fabriquent des bateaux en fibre de verre ou en bois, Atelier PMC est aujourd'hui la seule qui s’est tournée vers la construction navale en acier, un matériau plus durable et résistant.

Une clientèle locale

Ce premier crabier, dont la mise à l’eau est prévue cet été, n’est certainement pas le dernier de l’usine, qui a bien l’intention de poursuivre sur sa lancée.

On a un carnet de commandes assez rempli , lance Denis Robichaud.

S’il s’agit pour le moment de construire d’autres crabiers, l’entreprise compte étendre son champ de compétence. On va se spécialiser dans les bateaux. Ça peut être de la pêche à la crevette, ça peut être n’importe quoi , dit-il.