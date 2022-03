Le Nouveau-Brunswick maintient la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé

À l’été 2021, le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs avait décrété que les travailleurs de la fonction publique provinciale et de certains autres secteurs, comme celui de la santé, devaient être pleinement vaccinés, à moins de détenir une exemption médicale.

Six mois plus tard, environ 99 % des 58 000 employés concernés étaient pleinement vaccinés contre la COVID.

Vendredi, la province a annoncé que la vaccination ne sera plus une condition d'emploi pour un certain nombre de travailleurs, sauf pour les employés travaillant dans les établissements des régies régionales de la santé, d'Extra-Mural / Ambulance NB et des services correctionnels, qui demeurent des secteurs vulnérables .

Les deux régies régionales de santé de la province sont Vitalité et Horizon.

Les travailleurs non vaccinés dans les secteurs où la mesure ne s’applique plus pourront réintégrer leur emploi le 28 mars, confirme la province.

Les autres secteurs où la vaccination était obligatoire étaient : les écoles, le système d’éducation, les garderies éducatives agréées, les services publics provinciaux, les sociétés de la Couronne.

Dans le domaine de la santé, une poignée de travailleurs du Nouveau-Brunswick qui n’ont pas adhéré à la directive provinciale leur demandant d’être vaccinés contre la COVID-19 viennent donc d’obtenir des précisions quant à leur avenir professionnel.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Liette Morris Harris, infirmière, le 18 mars 2022 à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Liette Morris Harris, une infirmière du Restigouche qui dit avoir 30 ans d’expérience dans le domaine de la santé, est l’une des 484 personnes au Nouveau-Brunswick qui ont été éventuellement placées en congé sans solde, faute d’être vaccinées.

Elle était récemment infirmière en dialyse au Centre de santé communautaire St. Joseph, à Dalhousie. Cet établissement fait partie du Réseau de santé Vitalité.

En entrevue avant l’annonce faite par la province, Liette Morris Harris déclarait qu’elle était prête à donner une autre chance à la province qui l’a placée en congé sans solde le 20 novembre 2021, après qu’elle eut ignoré la date limite fixée par le Nouveau-Brunswick pour être pleinement vaccinée.

Elle disait souhaiter travailler de nouveau auprès des personnes malades. On est prêts à continuer comme qu’on le faisait quatre mois passés , affirme-t-elle. S’il faut qu’on se fasse tester, s’il faut qu’on porte les masques…

J’aimerais me trouver un autre emploi , disait Liette Morris Harris. Mais je suis willing de [prête à] donner une autre chance à la province et à mes patients.

Moi, je veux savoir c’est quoi, puis on va tourner la page , affirmait-elle. S’ils me disent demain [que] je l’ai pas, mon emploi, fine. Je vais faire avec, je vais vivre avec. On va tourner la page. Mais au moins, on va savoir où est-ce qu’on s’en va.

La clarification attendue du gouvernement néo-brunswickois est donc venue vendredi après-midi. Les employés non vaccinés travaillant dans les établissements des régies régionales de la santé, d'Extra-Mural /Ambulance NB et des services correctionnels resteront en congé sans solde jusqu'à ce qu'ils soient complètement vaccinés (deux doses) , a décidé la province.

D’après le reportage d’Alix Villeneuve