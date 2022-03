Le téléphone ne dérougit pas dans les agences de voyage du Bas-Saint-Laurent

La fin prochaine des tests de dépistage obligatoires pour revenir au pays pour les personnes complètement vaccinées contre la COVID-19 est une excellente nouvelle pour l'industrie touristique. Les agences de voyages du Bas-Saint-Laurent se réjouissent de cette nouvelle et constatent un engouement renouvelé pour leurs services.

On fait aussi de l’information en format collation.

Certains agents de voyage affirment même qu'il reçoivent de trois à quatre fois plus d'appels qu'il y a un mois.

La levée de la plupart des mesures sanitaires pour rentrer au Canada après un séjour à l'étranger vient accélérer les projets de voyage de nombreux citoyens, selon eux.

Ils ajoutent qu'après deux ans d'attente pour se mettre les pieds dans l'eau chaude, les vacanciers semblent excités à l'idée de partir. Certains cherchent à planifier des vacances de dernière minute, alors que d'autres souhaitent déjà prévoir un voyage pour l'an prochain.

C’est un cadeau de Noël! C’est sûr et certain que là, il y a des gens qui attendaient juste ça pour être capables de voyager parce que c’était toujours un peu la crainte d’être testé positif et de rester là-bas en quarantaine. C’était ça la crainte des gens , soutient le propriétaire de Voyage Vasco, à Rimouski, Simon Pinault.

De son côté, la propriétaire de Voyages Ciel d'Azur, à Rivière-du-Loup, Karelle Bélanger, affirme que plusieurs personnes disent avoir besoin de partir pour se ressourcer.

Quelque part, c’est comme un voyage de ressourcement, les gens ont besoin de ça. On disait : "le voyage, c’est non essentiel", mais les gens ont besoin de partir [pour leur santé] mentale et physique aussi , soutient-elle.

« L'effervescence est là, les clients ont hâte de partir. » — Une citation de Karelle Bélanger, propriétaire de Voyages Ciel d'Azur

Les agences recommandent toutefois de bien préparer son voyage, car certains pays présentent des exigences particulières ou des formulaires à remplir.

Les assurances voyages sont aussi importantes. Désormais, les voyageurs ont le réflexe de s'informer davantage sur ce type d'assurance, selon CAA-Québec.

Dès le départ, la première chose à faire, c’est de regarder notre carte de crédit, notre assurance collective, au bureau si on en [une]. Déjà là, on est quand même bien équipé, mais si vous n’avez rien de tout ça, pour quelques centaines de dollars de plus, vous pouvez avoir votre assurance voyage , explique Andrée-Ann Déry, porte-parole de CAA-Québec.

Avec l'augmentation des prix du carburant et l'annulation de nombreux vols par les compagnies aériennes dans les derniers mois, les prix des voyages sont présentement à la hausse.

D'après un reportage de Fabienne Tercaefs