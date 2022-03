Un résident de Kedgwick veut offrir une maison gratuite à une famille ukrainienne

Clément Arpin est un entrepreneur à la retraite. Il est très touché par le sort réservé au peuple ukrainien depuis l’invasion du pays par la Russie.

Du point de vue humain, il faut faire quelque chose! , lance-t-il.

Clément Arpin, résident de Kedgwick, veut offrir une maison à une famille ukrainienne lorsque la communauté accueillera les nouveaux arrivants. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Ancien propriétaire de l’entreprise Les Ateliers Arpin, qui œuvre dans la fabrication d’armoires et de meubles, Clément Arpin a décidé d’offrir gratuitement une maison qu’il a construite il y a quelques années.

« On a beaucoup d’espace, puis les faire venir, je trouve que c’est un devoir. » — Une citation de Clément Arpin

On peut leur faire une belle place puis leur faire profiter de notre qualité de vie. Ici à Kedgwick, on a une qualité de vie hors pair. Pour élever des enfants, c'est merveilleux , dit-il.

Il est convaincu que d'autres gens de la communauté voudront aussi ouvrir leurs portes et leur cœur aux gens de l'Ukraine.

M. Arpin espère pouvoir accueillir deux familles dans sa maison. Tu sais, quand tu as un certain âge et que tu as ramassé des fonds pour ta vieillesse? Là, tu es rendu vieux. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu es sur le bord du trou, là. Donc, donne ça aux autres!

Le retraité croit que ces Ukrainiens voudront éventuellement rester pour de bon à Kedgwick.

Une douzaine de familles ukrainiennes vivent déjà dans la région, où les possibilités d’emplois se font nombreuses.

Au point de vue du travail, s'ils sont disponibles le lendemain de leur arrivée, ils vont travailler , assure Clément Arpin.

Alain Bélanger croit que les nouveaux arrivants contribuent directement au dynamisme de la communauté. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Alain Bélanger, aussi entrepreneur, a déjà parrainé plusieurs travailleurs africains venus à Kedgwick.

Il estime que les nouveaux arrivants contribuent beaucoup au dynamisme de la communauté.

L'ouverture était moins grande dans ce temps-là, mais je pense que comme société, on a beaucoup beaucoup grandi. Je pense qu'on ne peut pas trouver un meilleur timing pour accueillir ces gens pour diversifier justement notre société , lance-t-il.

Le Canada accepte maintenant les applications de familles ukrainiennes  (Nouvelle fenêtre) souhaitant venir s’établir d’urgence au pays.

Le Nouveau-Brunswick devrait recevoir sa part de réfugiés, mais on ne sait pas encore exactement combien.

D’après un reportage de Serge Bouchard