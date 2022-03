Maman veut travailler, elle peut pas : y a pas de places en garderie!

Rarement a-t-on un accueil aussi enthousiaste en reportage. Mais Léo, 3 ans et demi, se montre enchanté de notre visite. Regarde mon avion de Pat'Patrouille! Tu as vu mon camion de pompier? me demande le petit garçon, fier de me montrer l’engin qui lance de l’eau en plastique sur un feu imaginaire.

À la fin janvier, la garderie de Léo est passée au feu, un feu bien réel, et l’établissement sinistré a dû fermer ses portes temporairement. Depuis l’incendie, Anne-Catherine Gauthier-Lamer est à bout de souffle. À 32 ans, elle mène des études doctorales en psychologie, doit terminer sa thèse et a des contrats comme auxiliaire d’enseignement. Son chum, qui travaille en construction, ne peut pas, lui, rester à la maison, alors c’est elle qui reste avec Léo, puisqu’aucune garderie n’a de place à offrir dans la région.

« Je suis passionnée par mes recherches, mais l’autre jour, lors d’une discussion avec ma directrice de thèse, ce dont on a parlé, c’est de mes problèmes de garderie! C’est pas normal! » — Une citation de Anne-Catherine Gauthier-Lamer, mère de Léo

La jeune universitaire évoque l’épuisement, la perte de motivation, de concentration. J’ai tellement de choses à gérer , soupire-t-elle, tandis que le petit Léo brasse bruyamment ses Lego. Je suis allé au bureau de mon député provincial pour voir s’il y avait de l’aide d’urgence. Un de ces employés m’a répondu qu’il y aurait des places en 2023-2024! Cela m’aide beaucoup! dit-elle, lasse et indignée.

Et ce n'est pas juste moi qui suis perdante! Tout le monde l’est. On manque de psychologues, et moi qui pourrais travailler… ben, j’peux pas. Ça n'a aucun bon sens , lâche-t-elle.

Audrey-Anne Daigneault et ses enfants Photo : Radio-Canada / Courtoisie Audrey-Anne Daigneault

À l’heure de la pénurie de main-d'œuvre, le cas d’Audrey-Anne Daigneault est aussi criant. La psychoéducatrice de formation travaillait dans la communauté autochtone de Kitcisakik. Ça, c’était avant, parce que des places en garderie, elle n’en trouve nulle part dans sa région.

On fait partie d’une génération qui s’est fait dire qu’on pouvait tout faire. On pensait que c’était un acquis. Et puis, paf! On frappe un mur! dit la jeune mère, qui évoque sa colère, mais aussi son incompréhension devant ce problème qu’on promet résolu d’ici quelques années.

J’ai pas besoin d’une garderie dans 4 ans! j’en ai besoin maintenant. Est-ce que c’est parce que le problème touche principalement des femmes qu’on ne trouve pas de solutions? se questionne-t-elle, avant de poser une autre question fondamentale.

« Est-ce qu’on est en train d’envoyer comme message : tant pis pour vous! Débrouillez-vous! Vous aviez juste à ne pas faire d’enfants? » — Une citation de Audrey-Anne Daigneault

Ma place au travail est un mouvement spontané né l’an dernier. Une femme de Cacouna s’est retrouvée confrontée au problème de la pénurie de places en garderie. Depuis, le nombre d’adhérents au mouvement ne cesse de croître. Il s’est organisé et fait du bruit pour que les femmes cessent de vivre ce genre de situation dans l’indifférence et pour qu’on trouve une solution plus rapidement que... dans deux ans.

D’ailleurs, plus tôt cette semaine, à l’occasion de leur premier anniversaire, des femmes se sont rendues à l’Assemblée nationale pour tenir une conférence de presse demandant au gouvernement de se grouiller un peu, appuyées dans leurs demandes par les partis d’opposition.

Celle que nous appellerons Pénélope, puisqu’elle préfère l’anonymat, travaillant au gouvernement dans un secteur sensible, trouve le cul-de-sac dans lequel elle se retrouve ironique. J’ai fait de longues études. Je suis une femme autonome, professionnelle, et là, je dois m’endetter pour la première fois de ma vie parce que je ne peux pas retourner travailler parce qu’on n'a pas encore réglé le problème!

Dans la trentaine avancée, Pénélope a eu un enfant prématuré, ce qui vient déjà avec son lot de difficultés. Son congé de maternité prenant fin cette semaine, elle n’aura plus de revenus. Le père est parti. Pénélope a retourné toutes les pierres, téléphoné partout. Rien. Pas de place pour son p’tit bonhomme avant 5 mois. C’est 5 mois sans solde que je dois assumer, c’est super stressant.