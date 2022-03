Statistique Canada met fin à une base de données sur le prix des aliments

L’annonce de Statistique Canada, retrouvée dans une note aux lecteurs au bas de son rapport mensuel sur l’indice des prix à la consommation, laisse une impression mi-figue, mi-raisin.

Il s’agit d’abord d’une bonne nouvelle, puisque l'organisme national de statistiques répond aux critiques formulées depuis longtemps déjà sur sa précédente base de données, en annonçant se consacrer désormais à une liste élargie de produits, fondée sur des sources de données et des méthodes améliorées .

Les relevés de prix moyens, colligés et rendus publics de janvier 1995 à février 2022, se limitaient à une liste de 52 produits  (Nouvelle fenêtre) qui n’avait jamais été bonifiée.

Elle ne contenait aucun poisson frais, pas de tofu ni d’autres protéines végétales, aucune noix et pas de légumineuses non plus. La sélection de fruits et légumes était limitée, tout comme celle des produits laitiers, alors que même la série de données sur le lait avait dû être interrompue en 2018 à cause d’un changement de méthodologie. Les données sur le céleri, le chou, le pamplemousse, les boissons gazeuses et le détergent avaient aussi pris fin au fil du temps.

Dans son ensemble, le panier d’épicerie de Statistique Canada était donc considéré peu complet et peu moderne par la plupart des experts en alimentation.

Les habitudes alimentaires ont beaucoup changé, les produits sur les tablettes aussi , souligne JoAnne Labrecque, professeure agrégée en marketing à HEC Montréal. Le panier d’aujourd’hui ne correspond pas au panier d'il y a 10 ou 20 ans. Ça justifie les modifications.

« Quand l’environnement a trop changé, il y a une rectification qui doit se faire. » — Une citation de JoAnne Labrecque, professeure agrégée en marketing à HEC Montréal

Indice des prix à la consommation c. prix moyens L’inflation, comme elle est annoncée mensuellement par Statistique Canada, est calculée à partir de l'indice des prix à la consommation, une série de données qui permet de mesurer la variation pure des prix des aliments, mais aussi du logement, du transport et d'autres produits de consommation, dans le temps. L'agence fédérale maintient en parallèle une seconde base de données, celle des prix moyens mensuels des aliments, qui fait l'objet des améliorations annoncées. Alors que les indices permettent de calculer le pourcentage d’augmentation (ou de diminution) d’un aliment, ou d’une catégorie d’aliments, d’un mois ou d’une année à l’autre, les prix moyens permettent plutôt de comparer le niveau d’un prix pour un aliment en particulier entre deux mois donnés, ou de différents articles au cours d'un même mois. Même si la collecte de données sur le prix des aliments sert à la fois les bases de données des prix moyens et les calculs derrière les indices, les changements annoncés n’auront pas d’impact sur les estimations de l’inflation, assure Statistique Canada.

L’envers de la médaille

La nouvelle base de données sera améliorée, bien entendu. Mais elle signifie également un retour à la case départ.

La mise à jour mensuelle n’aura pas lieu, comme à l’habitude, à la mi-avril. Les nouvelles données ne seront disponibles qu’à partir du 4 mai prochain. Ces nouvelles séries de données commenceront avec les données de mars 2022 , confirme également Statistique Canada dans sa note. Elles pourront donc seulement être comparées avec les mois suivants, et non ceux du passé comme avant, puisque la nouvelle base de données en sera à ses tout débuts et pas comparable non plus avec l’ancienne.

Les tableaux ne sont pas directement comparables en raison des différences méthodologiques et [parce] qu'ils ne contiennent pas tous les mêmes produits et que les produits pourraient être assortis de définitions différentes , confirme l’agence fédérale.

C’est l’équivalent de tourner le dos à 25 ans de données sur le prix des aliments, selon les experts.

Il y a une cassure , déplore l’agroéconomiste Maurice Doyon. Peut-être qu’on va avoir fait un gain [avec la base de données améliorée], mais si je veux faire des comparaisons avec les séries temporelles, j’ai un problème majeur.

Malgré les critiques, l’ancienne base de données de Statistique Canada demeurait la seule à être publique, historique et gratuite, regrettent les experts.

Même si les choses ne sont pas toujours parfaites, au moins on avait une stabilité. Sur une série temporelle, on avait quand même quelque chose de relativement solide , reprend Maurice Doyon, qui est aussi le directeur du Département d’économie agroalimentaire et des sciences de la consommation à l’Université Laval.

« Ça devient très difficile de faire de la recherche [en alimentation]. On se retrouve à être obligé de se tourner vers d’autres sources de données qui sont extrêmement bonnes, mais qui sont dispendieuses. » — Une citation de Maurice Doyon, directeur du Département d’économie agroalimentaire et des sciences de la consommation à l’Université Laval

Ça va nous causer de gros problèmes pour un bon bout de temps , se désole-t-il. Les données de Statistique Canada étaient également celles que nous utilisions pour la mise à jour de notre projet sur l’évolution du pouvoir d’achat des Canadiens.

Une collecte améliorée?

Dans sa note, Statistique Canada précise également que la collecte de données se fera à l’aide des données de transactions recueillies auprès de trois détaillants canadiens.

Les données de transactions fournissent un dossier électronique complet des transactions effectuées au moyen du système de point de vente d'un détaillant, et contiennent des renseignements pertinents associés aux prix, comme la description des produits et les quantités vendues , peut-on lire.

C’est le même procédé qui est employé pour alimenter des données provinciales sur les aliments, dont la collecte est colligée et rendue publique depuis janvier 2017. Auparavant, les données sur les prix étaient surtout amassées par des intervieweurs de Statistique Canada dans les épiceries et leurs circulaires.

La base de données par provinces  (Nouvelle fenêtre) contient une quarantaine de produits, en grande partie des fruits et légumes et des viandes ainsi qu’une plus grande sélection de produits laitiers, mais aucun produit du garde-manger et une seule conserve de thon en guise de poisson.

C’est cette base de données qui sera bonifiée avec une nouvelle liste de produits et des données nationales. Au fur et à mesure de l'évolution du marché de détail, des produits seront ajoutés ou supprimés en fonction de l'évolution des préférences des consommateurs, afin d'améliorer la qualité des prix moyens et de fournir aux utilisateurs les meilleures informations possibles , ajoute aussi Statistique Canada par courriel.

Les experts s'attendent à ce que les changements dans la nouvelle base de données concernent surtout les viandes et substituts, avec l'ajout de tofu, de légumineuses ou d'autres protéines végétales, de noix et de poissons. Photo : Radio-Canada / Charlie Debons

Malgré tout, l’organisme de statistiques continuera à se buter à des problèmes récurrents, déjà soulevés par des experts, à commencer par son manque d’accès aux données. Seulement trois détaillants au Canada – et leurs 20 chaînes d’épicerie – lui fournissent des données de transactions, et une entente avec un quatrième partenaire n’a toujours pas été conclue.

C’est très peu, convient l’expert agroalimentaire Sylvain Charlebois, contrairement aux concurrents de Statistique Canada, comme NielsenIQ et BetterCart qui ont accès à beaucoup plus de données, mais qui les rendent disponibles sur paiement seulement.

Les variations de marque, de qualité et de taille, tout comme les habitudes d'achats des consommateurs, ne seront pas plus réglées non plus, confirme l'agence fédérale.

En pleine période d’inflation galopante

Statistique Canada avait déjà annoncé travailler sur une façon de bonifier ses bases de données alimentaires par le passé.

Son moment pour passer de la parole aux actes est malgré tout inopportun, alors que l’augmentation du prix des aliments est sous la loupe de tous les chercheurs.

Statistique Canada justifie toutefois sa décision en disant vouloir continuer de privilégier l'exactitude, la qualité et l'actualité des données pour mesurer et produire des données qui reflètent l'expérience des Canadiens .

La composition du panier alimentaire a changé progressivement , reconnaît JoAnne Labrecque. Ça demandait un changement assez important, mais qui prend du temps et qui se passe à un moment où il y a une inflation des prix exceptionnelle dans le secteur. Ça entre dans l’équation.

C'est un mauvais timing, soutient aussi Maurice Doyon. Mais ce genre de décision là se prend longtemps à l’avance et devait dater d’avant l’inflation , d’après lui.

C’est frustrant , estime pour sa part Sylvain Charlebois, le directeur scientifique du Laboratoire de recherche en sciences analytiques agroalimentaires de l’Université Dalhousie.

Statistique Canada ne travaille pas pour le consommateur. On pense avant tout à l'industrie. On ne questionne jamais sur comment on peut servir le consommateur pour qu’il comprenne mieux ce qui se passe, les enjeux économiques liés à l’alimentation , poursuit-il.

« Les gens méritent qu’on leur explique. Et pour ça, ça prend des chiffres. Sinon, on est limités aux suppositions et aux hypothèses. » — Une citation de Sylvain Charlebois, directeur scientifique du Laboratoire de recherche en sciences analytiques agroalimentaires de l’Université Dalhousie

Un contexte historique. Ça nous offre des points de repère pour contextualiser l’imprévisible ou ce qui pourrait se passer par rapport à des scénarios futurs. Et c’est ça qui risque de disparaître , déplore le chercheur.

D’ailleurs, les prix moyens de l’essence, dont l'évolution est surveillée de près en ce moment, et aussi des cigarettes figuraient également dans la base de données abandonnée.

Une autre solution?

Ce n’est pas la première fois que Statistique Canada laisse tomber une série de données, ou en modifie la méthodologie en cours de route.

Ce n’est pas la première fois que je vois cela, confirme l’économiste et agronome Pascal Thériault. On a perdu plusieurs bases de données dans le temps.

Mais ça aurait été bien qu’il y ait un chevauchement entre les deux bases de données, soutient le chargé d’enseignement à l’Université McGill, ce qui aurait permis de faire une corrélation entre les anciens et les nouveaux prix.

Un point de vue partagé par tous les experts consultés.

Dans le meilleur des mondes, les deux séries de données auraient cohabité quelques années, appuie Maurice Doyon. Ce qui aurait permis d’établir comment une série de données se comporte vis-à-vis d'une autre. Si j’arrête comme va le faire Statistique Canada, je n’ai aucun pont, rien pour faire un lien qui me permettrait de faire des séries temporelles.

Mais il y a un coût à ça, reconnaît l’agroéconomiste, qui rappelle que Statistique Canada a souffert, et souffre encore, des coupes budgétaire de l’ère Harper.

« Je ne suis pas contre d'améliorer les données, mais ça aurait été bien d’avoir un chevauchement. C’est le coût de maintenir des données publiques de qualité et on a choisi de ne pas soutenir ce coût-là. » — Une citation de Maurice Doyon, directeur du Département d’économie agroalimentaire et des sciences de la consommation à l’Université Laval

Statistique Canada répond seulement que l'élargissement du tableau des prix de détail moyens mensuels [...] éliminera toute confusion et fournira un meilleur produit aux utilisateurs .

Les chances sont donc minces pour que l’organisme national de statistiques reconsidère sa décision sur les prix des aliments, à l'instar du recensement, où une levée de boucliers avait permis le retour du formulaire long obligatoire de l’Enquête nationale auprès des ménages.