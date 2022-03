Un projet d’abattoir mobile au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Gérald Rousseau (Ferme de la Carpe, Saint-Stanislas), Guy Duchesne (Ferme Guy Duchesne, Normandin) et Étienne Barrette (Ferme Barrette et frères, Saint-Edmond-les-Plaines) discutent du projet d'abattoir mobile. La rencontre a lieu à la ferme Barrette et frères.

Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre