La plainte d’une Winnipégoise contre la police a été rejetée pour un jour de retard

Karen Robson a vu rejeter sa plainte contre la police de Winnipeg parce qu'elle avait dépassé d'un jour le délai fixé par la province. Alors que les autres provinces canadiennes ont une période de six mois ou plus, le délai au Manitoba est de 30 jours.

Karen Robson a décidé de porter plainte après un incident impliquant la police de Winnipeg le soir du 27 décembre 2021.

Elle raconte qu'elle rentrait chez elle en voiture après le travail, lorsqu'elle a été encerclée par des policiers qui braquaient des armes sur elle. Ils lui ont ordonné de sortir de son véhicule.

Mme Robson dit que les policiers lui ont expliqué qu'une personne armée avait volé une camionnette qui correspondait à la description de celle qu'elle conduisait.

Elle ajoute qu'ils s'apprêtaient à l’emmener au poste de police avant de se rendre compte de leur erreur et de la laisser partir.

Le 27 janvier, elle et son avocat ont déposé une plainte auprès de l'Organisme chargé des enquêtes sur l'application de la loi du Manitoba (LERA).

Toutefois, Karen Robson dit qu'elle a été informée par l'Organisme chargé des enquêtes sur l'application de la loi du Manitoba LERA le mois dernier que sa plainte ne pouvait aboutir, car le délai pour la déposer a été dépassé d'un jour.

Au Manitoba, la période pour porter plainte après un incident est limitée à 30 jours. Il s’agit de la seule province canadienne qui fixe un délai aussi court. Ailleurs, il varie entre 6 mois et un an.

L’ancien juge de la Colombie-Britannique, Wally Oppal, affirme qu'il est nécessaire d'avoir un délai pour déposer une plainte. Toutefois, dit-il, celui-ci doit être raisonnable.

Wally Oppal, ancien juge de la Colombie-Britannique Photo : Michael McArthur/CBC

D'après lui, 30 jours ne sont pas suffisants, car certaines personnes pourraient ne pas être au courant de la possibilité de déposer une plainte, ou pourraient être intimidées par le processus.

Le commissaire de l'Organisme chargé des enquêtes sur l'application de la loi du Manitoba LERA dit ne pas pouvoir discuter d'un cas spécifique.

Quant à la police de Winnipeg, elle n'a pas souhaité commenter le cas de Mme Robson. Toutefois, elle a confirmé que son unité des normes professionnelles examine l'affaire.

Un projet de loi pour prolonger le délai

Jeudi, le ministre de la Justice, Kelvin Goertzen, a présenté un projet de loi visant à porter le délai de dépôt d'une plainte auprès de l'Organisme chargé des enquêtes sur l'application de la loi du Manitoba LERA à 180 jours.

Ce projet de loi propose aussi la création de normes policières et d’un code de conduite uniforme pour l’ensemble des services de police au Manitoba.

Il a aussi pour but de créer un Centre manitobain de renseignements sur les activités criminelles, qui collaborerait avec les services de police et les autres organisations d’application de la loi pour favoriser et coordonner la communication de renseignements et d’analyses sur les activités criminelles , selon un communiqué.

Tous ces changements doivent servir à rendre le travail des policiers plus transparent et plus efficace, fait valoir le ministre.

Les modifications apportées à la Loi sur les services de police en vue d’améliorer les normes et la communication de renseignements contribueront à faciliter le travail des policiers qui protègent la population manitobaine , affirme M. Goertzen.

Le ministre ajoute que les modifications proposées s’appuient sur les recommandations émanant d’un examen indépendant de la Loi sur les services de police du Manitoba

Karen Robson, elle, espère qu'une fois le projet de loi adopté, il aura un effet rétroactif.

Avec les informations de Bryce Hoye, Kristin Annable et Vera-Lynn Kubinec