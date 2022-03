Tile lance une fonction antiharcèlement pour ses traceurs

Les dispositifs de Tile, connectés par Bluetooth à une application mobile, permettent de localiser les objets auxquels ils sont attachés, comme les clés ou portefeuilles.

L’utilisation de ce type d’appareil par des personnes mal intentionnées comme outil de traque à distance suscite des inquiétudes auprès de la population et des spécialistes en sécurité.

La nouvelle fonction, nommée Scan and Secure (scruter et sécuriser), a pour objectif de vérifier s’il y a des appareils Tile inconnus à proximité et afficher un message d’avertissement si une connexion suspecte ou inhabituelle est découverte. Si c’est le cas, la personne propriétaire du dispositif Tile recevra des astuces de sécurité et une liste de ressources pouvant l’aider à résoudre le problème.

L’entreprise suit l’exemple d’Apple, qui avait annoncé une mesure similaire en février dernier afin de limiter la traque de personnes par le biais des AirTag.

Tile rappelle dans un billet de blogue que l'utilisation de son système dans le but de surveiller et de suivre des gens va non seulement à l’encontre de sa politique d’utilisation, mais est tout simplement illégale. Elle affirme s’être engagée dans un processus à long terme afin de rendre son produit plus sécuritaire et de lui permettre d’être utilisé par des victimes de violence conjugale, par exemple.

La nouvelle fonction Scan and Secure est désormais offerte aux utilisateurs et utilisatrices de l’application Tile sur les appareils iOS et Android et ne requiert pas de créer un compte.