COVID-19 : un quatrième décès à Ottawa cette semaine

Santé publique Ottawa (SPO) fait état d’un nouveau décès sur le territoire. Il s’agit du quatrième décès cette semaine, selon les chiffres de Santé publique Ottawa SPO .

Sur le site internet de l’organisme, on constate que 12 personnes sont hospitalisées pour une infection active, c’est une hospitalisation de plus que la veille. De plus, deux personnes se trouvent aux soins intensifs.

Dans la capitale nationale, on compte 142 nouvelles infections à la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, 64 720 citoyens ont contracté le virus et 756 en sont décédés.

Toujours selon Santé publique Ottawa SPO , il y aurait 842 cas de coronavirus actifs au sein de la population.

Dans l’est de l’Ontario, on ne rapporte qu’une hospitalisation vendredi. Un décès de plus a toutefois été constaté.

Au total, 209 personnes sont décédées de la COVID-19 dans l’est ontarien. Dans l’ensemble du territoire, il ne reste que deux éclosions en cours.

Cinq hospitalisations en Outaouais

L’institut national de santé publique du Québec (INSPQ) rapporte 43 cas en Outaouais. Dans les deux dernières années, 35 842 personnes ont contracté le virus dans la région.

L’Institut national de santé publique du Québec INSPQ indique que cinq personnes sont hospitalisées pour l’instant. C’est une hospitalisation de plus que jeudi. Deux d’entre elles se trouvent aux soins intensifs.

On rapporte qu’il y aurait 339 cas actifs dans la région.

Aucun décès n’est venu s’ajouter au bilan qui affiche toujours 289 morts.