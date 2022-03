Un nouveau laboratoire de chimie pour Merinov

Le centre de recherche pourra ainsi analyser plus efficacement les données et mener de nouveaux projets dans le but de valoriser différentes molécules issues des produits marins.

D’après Jérémie Hamel, responsable des services de chimie analytique à Merinov, la puissance du laboratoire sera décuplée. Tous les travaux de recherche vont en bénéficier , dit-il. On va pouvoir faire les tests de façon plus efficace, avec moins de temps et plus de précision.

D’anciens appareils seront renouvelés et de nouvelles technologies seront installées.

Le laboratoire sera doté d’un spectromètre de masse. Les nouveaux équipements permettront aussi d’analyser la présence de certains minéraux et d’effectuer des analyses par infrarouge pour détecter les microplastiques, explique Jérémie Hamel.

Jérémie Hamel est responsable des services analytiques chez Merinov. Photo : Gracieuseté de Merinov

Le chercheur ajoute que les biomolécules marines sont complexes et qu’il est parfois difficile de bien distinguer certaines toxines ce qui sera possible avec les nouveaux appareils.

Un plus pour les entreprises de l'industrie des pêches

Sébaste, microalgues, échantillonnage d’eau, mariculture, crevettes, tout ce qui sort de l’océan peut aboutir dans le laboratoire de chimie du cégep de Gaspé.

Chaque année, le laboratoire est impliqué dans une vingtaine de projets de recherche appliquée pour des projets issus principalement d’entreprises de l’industrie des pêches et de la mariculture.

Le laboratoire assure que les nouveaux produits respectent les normes agroalimentaires. Les entreprises locales vont aussi épargner de l'argent puisque les analyses seront plus rapides, fait aussi valoir le chercheur.

Le laboratoire reçoit aussi très souvent des stagiaires. Pour les étudiantes et étudiants stagiaires du cégep de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, le nouvel équipement sera une occasion d’apprendre dans un laboratoire plus moderne et qui répond aux plus hauts standards de santé et sécurité, a commenté la direction de l’établissement.

Le renouvellement des équipements à la fine pointe permettra la mise en place de nouveaux projets pour le centre de recherche Merinov. Photo : Gracieuseté de Merinov

L’achat et l’installation des équipements ainsi que les formations afférentes s'étaleront sur deux ans.

Le renouvellement des équipements du laboratoire est financé par le programme fédéral du Fonds collège-industrie pour l'innovation, ainsi que par le programme Soutien aux organismes de recherche et d'innovation du gouvernement du Québec.

Avec les informations de Perrine Bullant.