Le photographe Roland de Québec à nouveau coupable d’agression sexuelle sur un adolescent

Les gestes pour lesquels celui que l'on surnomme Roland de Québec a été trouvé coupable, vendredi au palais de justice, ont été commis à partir du début des années 1990, alors que la victime était âgée de 14 ans.

Charles* a témoigné durant le procès qu’il agissait comme assistant du photographe lorsque ce dernier en a profité pour l'agresser sexuellement entre 25 et 50 fois.

Roland Lachance affirmait plutôt que l'adolescent s'était servi de lui, parce qu’il voulait la gloire.

Lachance peu crédible

Le juge Thomas Jacques n’a pas cru le témoignage de l’accusé, estimant qu’il était truffé de contradictions, d’invraisemblances et qu’il évoluait en fonction des questions posées.

Le photographe a notamment témoigné qu’il avait subi quatre pontages coronariens en raison du stress causé par la plainte déposée contre lui. Or, cette plaine a été faite il y a deux ans, alors que l’intervention chirurgicale remonte à une vingtaine d’années.

Le tribunal a aussi souligné les souvenirs sélectifs de Roland Lachance, ainsi que la relation d'autorité qu’il le liait à l’époque au plaignant.

Roland Lachance était âgé de 59 ans à l'époque des gestes reprochés.

Charles a fait sa connaissance alors qu'il faisait de l'auto-stop.

Le photographe l'a fait monter à bord de son véhicule et lui a fait miroiter la possibilité de devenir mannequin.

Lachance a d’ailleurs accompagné l’adolescent au Village Vacances Valcartier, où il a pris des photos de Charles en maillot de bain. Le jeune considérait le photographe comme son agent et son patron.

Provenant d'un milieu modeste, Charles est emballé et commence à fréquenter le quinquagénaire, qui l'amène dans des soirées mondaines. Charles rencontre des vedettes comme Céline Dion, Claude Barzotti ou Joe Bocan.

La victime en compagnie de Céline Dion Photo : Gracieuseté

Lachance paie l'alcool et les repas.

L’adolescent décroche aussi quelques contrats comme mannequin.

En parallèle, Charles assiste Roland Lachance qui est engagé pour photographier des mariages.

C’est durant cette période que l'homme de 59 ans l'amène dans sa chambre de motel, où ils ont des échanges sexuels.

Vie difficile

Charles a témoigné avec émotion du mal de vivre qui l'habite depuis les agressions dont il a été victime. Il a suivi des thérapies pour tenter de s’en sortir.

Il n’osait pas parler à l’époque, par crainte des conséquences et aussi parce qu’il ne voulait pas que sa mère se sente coupable.

La victime en compagnie de Claude Barzotti Photo : Gracieuseté

Plaignant Cru

Le juge Jacques a souligné la crédibilité et la fiabilité du témoignage du plaignant. Il estime que Charles a fait preuve d’une grande franchise dans la description des faits et de ses émotions, de spontanéité et qu’il n’a pas cherché à se défiler.

Le magistrat a aussi mentionné que la victime n’avait aucun mobile pour vouloir nuire à l’accusé. S’il a voulu aller jusqu’au bout de ce procès, c’était plutôt pour pouvoir tourner la page et avancer , a relaté le juge Thomas Jacques.

Charles a porté plainte une trentaine d’années après les faits parce qu'il croyait son agresseur mort. Quand il a appris qu'il était accusé dans une autre cause, il a décidé de contacter la police.

Roland Lachance devra revenir en cour le 14 juin prochain pour les représentations sur la peine.

Deuxième verdict de culpabilité

L'homme de 90 ans avait par ailleurs été reconnu coupable dans une autre cause, en février dernier, d'attentat à la pudeur envers un garçon de 14 ans, pour des gestes commis en 1977.

*Le prénom est fictif, l'identité du plaignant est protégée par une ordonnance de la Cour.