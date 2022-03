Jean Charest évite de parler d’Yves Lévesque

On fait aussi de l’information en format collation.

Tout ça est hypothétique; on fait une course au leadership , s’est contenté de dire le candidat à la direction du Parti conservateur du Canada PCC .

À l’inverse, il a accordé beaucoup d’importance au député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, et au député de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltell, qui ont déjà donné leur appui à Jean Charest. L’ex-premier ministre du Québec dit avoir beaucoup de respect et d’estime pour ses deux collègues et n’exclut pas l’idée de leur accorder une place de choix dans son cabinet, s'il est élu chef.

Celui qui a contracté la COVID-19 dans les derniers jours a d’ailleurs répliqué aux attaques de son adversaire, Pierre Poilièvre.

« Moi, je peux unir, rassembler. Lui (Pierre Poilièvre), ne peut pas gagner d’élection générale, car il polarise. Il passe plus de temps à m’attaquer qu’à unir le parti. Il me reproche d’avoir augmenté les taxes quand j’étais premier ministre du Québec. Demandez-lui s’il était d’accord lorsque j’ai réduit les impôts en 2007! » — Une citation de Jean Charest

Pierre Poilièvre en visite à Trois-Rivières

Accompagné d’Yves Lévesque, le député pour la circonscription ontarienne de Charleton, Pierre Poilièvre sera de passage en Mauricie samedi. Il n’a d’ailleurs que de bons mots pour l’ancien maire de Trois-Rivières qu’il aimerait voir ministre dans son cabinet, advenant son élection.

Alors que Jean Charest a utilisé davantage ses bilans pour promouvoir sa candidature, Pierre Poilièvre a tenu à rappeler qu’il n’avait jamais perdu d’élection.

« J’ai gagné sept fois dans mon comté. Je n’ai jamais perdu une élection, contrairement à M. Charest. Son bilan est mauvais. C'est la même chose que Justin Trudeau. Les deux aiment augmenter l’inflation. » — Une citation de Pierre Poilièvre

C’est d’ailleurs sur la baisse de l’inflation, l’élimination de la taxe carbone et la construction de pipelines au Canada que Pierre Poilièvre a concentré son argumentaire à l’émission Toujours le matin, vendredi. Sur les questions d’ordre social, le candidat admet qu’il ne pourrait pas exclure un député conservateur qui présenterait un projet de loi contre l’avortement ou le mariage homosexuel.