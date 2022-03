La relève québécoise frappe à la porte de l’équipe nationale de ski acrobatique

Les derniers Jeux olympiques d'hiver ont prouvé que le Québec réussit à former d’excellents skieurs acrobatiques en slopestyle et au grand saut. Et ce n’est pas fini. D’autres jeunes Québécois de talent pourraient se joindre d’ici quelques années à Olivia Asselin et Édouard Thériault au sein de l’équipe canadienne et faire leur nom sur la scène internationale.

La saison de ski acrobatique n’est pas encore terminée, mais on peut déjà imaginer le bilan que fera l’entraîneur de l’équipe du Québec Jean-François Houle au moment de ranger les skis.

Les dernières saisons ont été particulières avec la COVID , explique-t-il. Il n’y avait pas de compétitions, rien. Alors cette année, c'était l'année où on voyait où on était rendu au niveau de la compétition et du calibre et on a eu une super saison.

« Les jeunes sont en feu. On voit qu'on a construit un programme qui marche bien. Les jeunes évoluent vite. » — Une citation de Jean-François Houle, entraîneur de l'Équipe du Québec

L'entraîneur de l'équipe du Québec Jean-François Houle Photo : Radio-Canada

Une saison de premières

Cette évolution a permis à Dylan Deschamps de Québec de vivre, la semaine dernière, son baptême de la Coupe du monde à Tignes, en France.

J'étais très nerveux , raconte Deschamps, qui a pris le 36e rang du slopestyle. Le monde est vraiment bon là-bas. Skier avec les meilleurs au monde, c’était fou!

Rien n’a encore été officialisé, mais l’entraîneur Houle croit que le skieur de 19 ans a déjà posé un pied au sein du programme de l’équipe nationale.

C'est le fun de voir ça pour nous , lance Jean-François Houle. C'est un peu le moment qu'on attend, de faire passer un athlète de l'autre côté avec l'équipe canadienne.

Naomi Urness a aussi prouvé qu’elle sera à surveiller au cours des prochaines saisons, après une 4e position au grand saut des Mondiaux juniors en Suisse, sa première compétition en sol européen.

J’étais vraiment contente, j’allais là pour l’expérience et je ne savais pas à quoi m’attendre. Alors je suis satisfaite , explique la jeune femme de Mont-Tremblant.

Dans les pas d’Olivia

Rémi Asselin n’a que 15 ans, mais il rêve lui aussi de joindre l’équipe canadienne de ski acrobatique. Le jeune homme de Lévis, qui vient tout juste de décrocher des victoires lors de la plus récente Coupe Canada, n’a pas à chercher bien loin pour trouver l’inspiration dont il a besoin pour y arriver.

Sa sœur, Olivia Asselin a participé cet hiver, à 17 ans seulement, à ses premiers X Games, ses premiers Jeux olympiques et déjà, elle fait déjà partie de l’élite internationale de ski acrobatique.

Je trouve ça malade , dit le jeune homme. Maintenant, je la vois à la télé aux X Games et elle fait des coupes du monde et tout! Moi aussi, j'aimerais me rendre là, ça m'inspire.

Olivia Asselin lors d'un entraînement pour l'épreuve de slopestyle en ski aux Jeux olympiques de Beijing. Photo : afp via getty images / BEN STANSALL

Comme sa soeur, Rémi est bourré de talent. Mais il sait que comme elle, il devra travailler pour arriver à ses fins.

« Je la trouve persévérante. Des fois, je sais que ça ne va pas pour elle à l’entraînement, elle se fâche un peu, mais quand même, elle se retrousse les manches et ça l’amène à réussir. » — Une citation de Rémi Asselin, à propos de sa soeur Olivia, membre de l'équipe nationale de ski acrobatique

Un encadrement optimal

Guyaume St-Cyr Lachance, juge de la fédération internationale et commentateur lors des derniers Jeux olympiques, est impressionné par la progression des athlètes du Québec.

Contrairement à l’époque où il skiait, les jeunes talents profitent aujourd’hui d’un encadrement optimal et d'installations de première qualité pour l’entraînement.

Je pense que c'est la passion et le travail qu'on y met , ajoute-t-il. Mes collègues Philippe Bélanger et Jérémie Duchesne, qui sont aussi des précurseurs de ce sport-là, font tout un boulot au sport-études, ce qui permet aux jeunes qui veulent se lancer dans le volet compétition d’être bien guidés.

Guyaume St-Cyr Lachance se permet d’imaginer une impressionnante délégation de skieurs acrobatiques québécois aux prochains Jeux olympiques d’hiver, dans quatre ans, en Italie.