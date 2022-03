Ottawa accorde un financement de plus de 14 millions à l’aéroport Billy Bishop de Toronto

Le ministre des Transports fédéral, Omar Alghabra, annonce un financement de plus de 14 millions pour l’aéroport Billy Bishop de Toronto.

Cette somme est destinée à l'aider à se remettre des répercussions de la COVID-19 et à engager des projets d’infrastructures.

Près de 11 millions de dollars seront alloués à la réparation ou le remplacement de l’infrastructure électrique , l’achat d’équipement pour l’aérodrome, l'amélioration du système de sécurité de l’aéroport, la réfection des murs de soutènement du secteur riverain, l'entretien de la chaussée de l'aérodrome et le remplacement des barrières de sécurité et des clôtures.

Trois millions de dollars serviront à aider l’aéroport à maintenir ses activités et ses services essentiels pour les résidents et travailleurs du Grand Toronto et des communautés environnantes

L’aéroport, qui a dû suspendre temporairement son service commercial en raison de la pandémie, n'a accueilli que 389 000 voyageurs d'affaires et de loisirs en 2020. En 2019, il avait accueilli 2,8 millions de personnes.