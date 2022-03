COVID-19 : le Québec recense 13 décès de plus et 13 hospitalisations de moins

De ce nombre, 45 patients se trouvent aux soins intensifs, une baisse de 5 comparativement au précédent bilan.

Les autorités rapportent également 76 nouvelles admissions à l’hôpital, contre 89 sorties.

Par ailleurs, 13 décès s'ajoutent aux pertes humaines depuis le début de la pandémie au Québec, pour un bilan de 14245 morts des suites de la COVID-19. La moyenne des décès journaliers calculée sur 7 jours est la même depuis une semaine (14,3 décès par jour en moyenne).

Québec recense aussi 1170 nouvelles infections à la COVID-19. Ce qui porte à 942 282 le nombre de cas confirmés au Québec depuis le début de la pandémie, en février 2020.

Toutefois, le nombre de cas recensés n'est pas représentatif de la situation, puisque l'accès aux centres de dépistage n'est possible que pour les groupes jugés prioritaires.

Le ministère de la Santé fait état de 15461 analyses effectuées pour un taux de positivité de 11,6 %.

Vaccination

À ce jour, 87 % des Québécois de 5 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19 et 52 % ont reçu une troisième dose, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux.